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В Ингушетии ребенок ранил ножом свою сестру - РИА Новости, 27.04.2024
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11:51 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/nozh-1942713366.html
В Ингушетии ребенок ранил ножом свою сестру
В Ингушетии ребенок ранил ножом свою сестру - РИА Новости, 27.04.2024
В Ингушетии ребенок ранил ножом свою сестру
Следователи в Ингушетии организовали проверку после того, как восьмилетний мальчик в ходе конфликта ранил ножом свою 15-летнюю сестру, девочку доставили в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:51
2024-04-27T11:51
происшествия
назрань
россия
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ПЯТИГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку после того, как восьмилетний мальчик в ходе конфликта ранил ножом свою 15-летнюю сестру, девочку доставили в реанимацию, сообщает СУСК России по республике в Telegram-канале."По предварительным данным, 26 апреля 2024 года примерно в 13 часов 8-летний мальчик, находясь в квартире многоквартирного дома, расположенного по улице Московская города Назрани, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес ножевое ранение своей 15-летней сестре", – говорится сообщении управления. Отмечается, что в результате происшествия "потерпевшая с ранением в области грудной клетки доставлена в реанимационное отделение больницы", ей оказывается необходимая медицинская помощь. "Следственным отделом по г. Назрани... проводится доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней... Опрошены родственники потерпевшей, изъят кухонный нож. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заключили в ведомстве.
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происшествия, назрань, россия
Происшествия, Назрань, Россия
В Ингушетии ребенок ранил ножом свою сестру

В Ингушетии восьмилетний мальчик ранил ножом 15-летнюю сестру

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку после того, как восьмилетний мальчик в ходе конфликта ранил ножом свою 15-летнюю сестру, девочку доставили в реанимацию, сообщает СУСК России по республике в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, 26 апреля 2024 года примерно в 13 часов 8-летний мальчик, находясь в квартире многоквартирного дома, расположенного по улице Московская города Назрани, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес ножевое ранение своей 15-летней сестре", – говорится сообщении управления.
Отмечается, что в результате происшествия "потерпевшая с ранением в области грудной клетки доставлена в реанимационное отделение больницы", ей оказывается необходимая медицинская помощь.
"Следственным отделом по г. Назрани... проводится доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней... Опрошены родственники потерпевшей, изъят кухонный нож. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заключили в ведомстве.
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