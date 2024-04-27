https://ria.ru/20240427/nozh-1942713366.html

В Ингушетии ребенок ранил ножом свою сестру

В Ингушетии ребенок ранил ножом свою сестру - РИА Новости, 27.04.2024

В Ингушетии ребенок ранил ножом свою сестру

Следователи в Ингушетии организовали проверку после того, как восьмилетний мальчик в ходе конфликта ранил ножом свою 15-летнюю сестру, девочку доставили в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:51

2024-04-27T11:51

2024-04-27T11:51

происшествия

назрань

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ПЯТИГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии организовали проверку после того, как восьмилетний мальчик в ходе конфликта ранил ножом свою 15-летнюю сестру, девочку доставили в реанимацию, сообщает СУСК России по республике в Telegram-канале."По предварительным данным, 26 апреля 2024 года примерно в 13 часов 8-летний мальчик, находясь в квартире многоквартирного дома, расположенного по улице Московская города Назрани, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес ножевое ранение своей 15-летней сестре", – говорится сообщении управления. Отмечается, что в результате происшествия "потерпевшая с ранением в области грудной клетки доставлена в реанимационное отделение больницы", ей оказывается необходимая медицинская помощь. "Следственным отделом по г. Назрани... проводится доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней... Опрошены родственники потерпевшей, изъят кухонный нож. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240226/dagestan-1929612052.html

назрань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, назрань, россия