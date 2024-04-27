https://ria.ru/20240427/moskva-1942709412.html
В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды
В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды
Специальный сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве начал работать на mos.ru, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:34
2024-04-27T11:34
2024-04-27T11:34
общество
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специальный сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве начал работать на mos.ru, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на mos.ru. С его помощью можно узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды", - говорится в тексте. Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому, без них обойтись невозможно. "Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами в осенне-зимний период. При этом в столице срок отключения горячей воды составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней", – рассказал Бирюков. Уточняется, что информацию о графике отключения горячей воды можно получить и по телефонам единой справочной службы правительства Москвы 8 (495) 777-77-77, единого диспетчерского центра 8 (495) 539-53-53 или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды 8 (495) 539-25-25.
https://realty.ria.ru/20240322/moszhilinspektsiya-1934959845.html
https://ria.ru/20240427/voda-1942676517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков
Общество, Москва, Петр Бирюков
В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды
Сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве заработал на mos.ru
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Специальный сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве начал работать на mos.ru, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства столицы.
"Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на mos.ru. С его помощью можно узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды", - говорится в тексте.
Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
, чьи слова приводятся в сообщении, плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому, без них обойтись невозможно.
"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами в осенне-зимний период. При этом в столице срок отключения горячей воды составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней", – рассказал Бирюков.
Уточняется, что информацию о графике отключения горячей воды можно получить и по телефонам единой справочной службы правительства Москвы 8 (495) 777-77-77, единого диспетчерского центра 8 (495) 539-53-53 или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды 8 (495) 539-25-25.