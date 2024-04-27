https://ria.ru/20240427/moskva-1942709412.html

В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды

В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды - РИА Новости, 27.04.2024

В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды

Специальный сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве начал работать на mos.ru, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:34

2024-04-27T11:34

2024-04-27T11:34

общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специальный сервис проверки графика отключения горячей воды в Москве начал работать на mos.ru, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на mos.ru. С его помощью можно узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды", - говорится в тексте. Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому, без них обойтись невозможно. "Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами в осенне-зимний период. При этом в столице срок отключения горячей воды составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней", – рассказал Бирюков. Уточняется, что информацию о графике отключения горячей воды можно получить и по телефонам единой справочной службы правительства Москвы 8 (495) 777-77-77, единого диспетчерского центра 8 (495) 539-53-53 или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды 8 (495) 539-25-25.

https://realty.ria.ru/20240322/moszhilinspektsiya-1934959845.html

https://ria.ru/20240427/voda-1942676517.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, петр бирюков