https://ria.ru/20240427/minoborony-1942657964.html
Расчеты БПЛА уничтожили на границе с Белгородской областью боевиков ВСУ
Расчеты БПЛА уничтожили на границе с Белгородской областью боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.04.2024
Расчеты БПЛА уничтожили на границе с Белгородской областью боевиков ВСУ
Операторы дронов-камикадзе (FPV-дронов) группировки прикрытия госграницы Вооруженных сил России уничтожили группу украинских боевиков на границе с Белгородской... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:18
2024-04-27T05:18
2024-04-27T05:18
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Операторы дронов-камикадзе (FPV-дронов) группировки прикрытия госграницы Вооруженных сил России уничтожили группу украинских боевиков на границе с Белгородской областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов группировки прикрытия государственной границы в ходе проведения СВО уничтожили выявленную живую силу украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины", - говорится в сообщении. Министерство обороны РФ также публикует кадры работы военнослужащих. В видеоролике показана подготовка операторов к запуску дрона: военные сначала присоединяет боекомплект к БПЛА, а затем, добравшись до лесопосадки, надевают специальные очки, на которых выводится изображение с камеры дрона. Как утверждается в релизе ведомства, в воздух заблаговременно был поднят еще один российский беспилотник, на этот раз - разведчик. "Основная задача в нашей зоне ответственности - это аэроразведка, разведка местности, наблюдение за противником, выявление опорных пунктов, станций РЭБ, передвижение техники и личного состава. Также мы наносим боевое поражение противнику с помощью FPV-дронов. Основная боевая часть делается самостоятельно вручную. Но под каждую определенную цель подбирается необходимый тип боеприпаса. … Военнослужащие сами изъявляют желание работать, наносить поражение противнику и приносить пользу для общего дела, для общего блага", - рассказал старший разведчик с позывным "Химик". Далее на кадрах Минобороны показана непосредственно работа дрона и ее последствия: беспилотник устремился к ранее обнаруженной живой силе противника и нанес ей урон.
https://ria.ru/20240412/marinka-1939492697.html
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
Расчеты БПЛА уничтожили на границе с Белгородской областью боевиков ВСУ
Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на границе с Белгородской областью
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Операторы дронов-камикадзе (FPV-дронов) группировки прикрытия госграницы Вооруженных сил России уничтожили группу украинских боевиков на границе с Белгородской областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов группировки прикрытия государственной границы в ходе проведения СВО уничтожили выявленную живую силу украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины", - говорится в сообщении.
Министерство обороны РФ также публикует кадры работы военнослужащих. В видеоролике показана подготовка операторов к запуску дрона: военные сначала присоединяет боекомплект к БПЛА, а затем, добравшись до лесопосадки, надевают специальные очки, на которых выводится изображение с камеры дрона. Как утверждается в релизе ведомства, в воздух заблаговременно был поднят еще один российский беспилотник, на этот раз - разведчик.
"Основная задача в нашей зоне ответственности - это аэроразведка, разведка местности, наблюдение за противником, выявление опорных пунктов, станций РЭБ, передвижение техники и личного состава. Также мы наносим боевое поражение противнику с помощью FPV-дронов. Основная боевая часть делается самостоятельно вручную. Но под каждую определенную цель подбирается необходимый тип боеприпаса. … Военнослужащие сами изъявляют желание работать, наносить поражение противнику и приносить пользу для общего дела, для общего блага", - рассказал старший разведчик с позывным "Химик".
Далее на кадрах Минобороны показана непосредственно работа дрона и ее последствия: беспилотник устремился к ранее обнаруженной живой силе противника и нанес ей урон.