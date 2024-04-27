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И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию - РИА Новости, 27.04.2024
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12:38 27.04.2024 (обновлено: 12:57 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kurgan-1942725991.html
И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию
И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию - РИА Новости, 27.04.2024
И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию
Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, врио главы города назначена директор департамента... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:38
2024-04-27T12:57
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, врио главы города назначена директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации."Сегодня, 27 апреля 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой. Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора департамента социальной политики Юлию Гурьянову, уточняется в сообщении. "Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий, и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка", - поясняет пресс-служба.Ранее на совещании о ликвидации последствий паводков в российских регионах президент России Владимир Путин удивился отсутствию главы Кургана и спросил о том, где глава города. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил президенту, что глава Кургана ушла в отставку в начале текущего года, врио назначена Анастасия Аргышева. Президент добавил, что "надо проводить тогда соответствующие мероприятия, выборы организовать нормально".В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой силовиками. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. Десятого января 2024 года гордумой было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ситниковой, она ушла в отставку "по собственному желанию по состоянию здоровья".
https://ria.ru/20240424/kurgan-1942050501.html
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политика, курган, россия, вадим шумков
Политика, Курган, Россия, Вадим Шумков
И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию

Глава департамента соцполитики Кургана стала врио главы города

© Фото : Город Курган/TelegramАнастасия Аргышева
Анастасия Аргышева - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Город Курган/Telegram
Анастасия Аргышева. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, врио главы города назначена директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня, 27 апреля 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой. Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора департамента социальной политики Юлию Гурьянову, уточняется в сообщении. "Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий, и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка", - поясняет пресс-служба.
Ранее на совещании о ликвидации последствий паводков в российских регионах президент России Владимир Путин удивился отсутствию главы Кургана и спросил о том, где глава города. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил президенту, что глава Кургана ушла в отставку в начале текущего года, врио назначена Анастасия Аргышева. Президент добавил, что "надо проводить тогда соответствующие мероприятия, выборы организовать нормально".
В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой силовиками. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. Десятого января 2024 года гордумой было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ситниковой, она ушла в отставку "по собственному желанию по состоянию здоровья".
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