https://ria.ru/20240427/kurgan-1942725991.html

И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию

И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию - РИА Новости, 27.04.2024

И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, врио главы города назначена директор департамента... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:38

2024-04-27T12:38

2024-04-27T12:57

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, врио главы города назначена директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации."Сегодня, 27 апреля 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой. Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора департамента социальной политики Юлию Гурьянову, уточняется в сообщении. "Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий, и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка", - поясняет пресс-служба.Ранее на совещании о ликвидации последствий паводков в российских регионах президент России Владимир Путин удивился отсутствию главы Кургана и спросил о том, где глава города. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил президенту, что глава Кургана ушла в отставку в начале текущего года, врио назначена Анастасия Аргышева. Президент добавил, что "надо проводить тогда соответствующие мероприятия, выборы организовать нормально".В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой силовиками. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. Десятого января 2024 года гордумой было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ситниковой, она ушла в отставку "по собственному желанию по состоянию здоровья".

https://ria.ru/20240424/kurgan-1942050501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, курган, россия, вадим шумков