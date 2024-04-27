https://ria.ru/20240427/kurgan-1942725991.html
И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию
И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию - РИА Новости, 27.04.2024
И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию
Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, врио главы города назначена директор департамента... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:38
2024-04-27T12:38
2024-04-27T12:57
политика
курган
россия
вадим шумков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942727717_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1cc7c2688a7601c385bc9c91b657b78.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, врио главы города назначена директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации."Сегодня, 27 апреля 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой. Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора департамента социальной политики Юлию Гурьянову, уточняется в сообщении. "Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий, и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка", - поясняет пресс-служба.Ранее на совещании о ликвидации последствий паводков в российских регионах президент России Владимир Путин удивился отсутствию главы Кургана и спросил о том, где глава города. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил президенту, что глава Кургана ушла в отставку в начале текущего года, врио назначена Анастасия Аргышева. Президент добавил, что "надо проводить тогда соответствующие мероприятия, выборы организовать нормально".В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой силовиками. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. Десятого января 2024 года гордумой было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ситниковой, она ушла в отставку "по собственному желанию по состоянию здоровья".
https://ria.ru/20240424/kurgan-1942050501.html
https://ria.ru/20240409/cheboksary-1938870440.html
курган
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942727717_103:0:1240:853_1920x0_80_0_0_0f335a7bec31e810f963005a96ce8375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курган, россия, вадим шумков
Политика, Курган, Россия, Вадим Шумков
И.о. главы Кургана ушла в отставку по собственному желанию
Глава департамента соцполитики Кургана стала врио главы города
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, врио главы города назначена директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня, 27 апреля 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой. Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора департамента социальной политики Юлию Гурьянову, уточняется в сообщении. "Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий, и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка", - поясняет пресс-служба.
Ранее на совещании о ликвидации последствий паводков в российских регионах президент России Владимир Путин
удивился отсутствию главы Кургана и спросил о том, где глава города. Губернатор региона Вадим Шумков
сообщил президенту, что глава Кургана ушла в отставку в начале текущего года, врио назначена Анастасия Аргышева. Президент добавил, что "надо проводить тогда соответствующие мероприятия, выборы организовать нормально".
В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой силовиками. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. Десятого января 2024 года гордумой было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ситниковой, она ушла в отставку "по собственному желанию по состоянию здоровья".