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Инвестпорталом Москвы с начала года воспользовались 1,4 млн посетителей - РИА Новости, 27.04.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:37 27.04.2024 (обновлено: 10:57 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/investportal-1942617021.html
Инвестпорталом Москвы с начала года воспользовались 1,4 млн посетителей
Инвестпорталом Москвы с начала года воспользовались 1,4 млн посетителей - РИА Новости, 27.04.2024
Инвестпорталом Москвы с начала года воспользовались 1,4 млн посетителей
Количество посещений столичного инвестиционного портала investmoscow.ru с начала года достигло 1,4 миллиона, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:37
2024-04-27T10:57
москва
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
сергей собянин
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Количество посещений столичного инвестиционного портала investmoscow.ru с начала года достигло 1,4 миллиона, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина мы переводим все больше услуг в онлайн. С 2014 года работает Инвестпортал столицы. Это ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городом. Сервис содержит исчерпывающую информацию о столичных инвестпроектах, налоговых режимах и льготах. Здесь же можно ознакомиться с выставленными на торги объектами городского имущества и совершить по ним 3D-тур. Портал остается востребованным – только с начала года его посетили 1,4 миллиона раз, около 60 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисами и зарегистрировали более восьми тысяч новых личных кабинетов", – сказал Ликсутов, его цитирует пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В числе предоставляемых на портале услуг - подбор мер городской поддержки, оформление заявки на субсидию или льготный займ, направление на рассмотрение инвестпроекта или концессионной инициативы, запись на осмотр выставленной на торги городской недвижимости, подача заявки на помощь в расширении экспорта. Инвестиционная карта Москвы на портале позволяет находить на городских торгах актуальные лоты, земельные участки и помещения для создания и развития промпроизводств, анализировать их экономический потенциал, окружающую инфраструктуру.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский, портал постоянно обновляется."В прошлом году был запущен сервис для вычисления стоимости при создании промпредприятия. "Инвестиционный калькулятор" позволяет рассчитать затраты на развитие существующего или возведения нового завода в Москве, учитывая издержки на выплату заработной платы, аренду, закупку оборудования, налогообложение и другое. С 2023 года через портал возможно обратиться в Центр поддержки промышленности, а также выбрать образовательную программу в рамках проекта "Московская техническая школа", – привели его слова в пресс-службе ДИПП.Всего с момента открытия портал посетили более 24 миллионов раз, количество уникальных пользователей сайта сегодня превышает 12 миллионов человек, а число зарегистрированных личных кабинетов – 120 тысяч.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Промышленники могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и другие.
https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941024462.html
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский
Москва, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Владислав Овчинский

Инвестпорталом Москвы с начала года воспользовались 1,4 млн посетителей

© Фото : Пресс-служба ДИПП Пользователь за работой в Инвесткарте
 Пользователь за работой в Инвесткарте - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Количество посещений столичного инвестиционного портала investmoscow.ru с начала года достигло 1,4 миллиона, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина мы переводим все больше услуг в онлайн. С 2014 года работает Инвестпортал столицы. Это ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городом. Сервис содержит исчерпывающую информацию о столичных инвестпроектах, налоговых режимах и льготах. Здесь же можно ознакомиться с выставленными на торги объектами городского имущества и совершить по ним 3D-тур. Портал остается востребованным – только с начала года его посетили 1,4 миллиона раз, около 60 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисами и зарегистрировали более восьми тысяч новых личных кабинетов", – сказал Ликсутов, его цитирует пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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В числе предоставляемых на портале услуг - подбор мер городской поддержки, оформление заявки на субсидию или льготный займ, направление на рассмотрение инвестпроекта или концессионной инициативы, запись на осмотр выставленной на торги городской недвижимости, подача заявки на помощь в расширении экспорта. Инвестиционная карта Москвы на портале позволяет находить на городских торгах актуальные лоты, земельные участки и помещения для создания и развития промпроизводств, анализировать их экономический потенциал, окружающую инфраструктуру.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский, портал постоянно обновляется.
«
"В прошлом году был запущен сервис для вычисления стоимости при создании промпредприятия. "Инвестиционный калькулятор" позволяет рассчитать затраты на развитие существующего или возведения нового завода в Москве, учитывая издержки на выплату заработной платы, аренду, закупку оборудования, налогообложение и другое. С 2023 года через портал возможно обратиться в Центр поддержки промышленности, а также выбрать образовательную программу в рамках проекта "Московская техническая школа", – привели его слова в пресс-службе ДИПП.
Всего с момента открытия портал посетили более 24 миллионов раз, количество уникальных пользователей сайта сегодня превышает 12 миллионов человек, а число зарегистрированных личных кабинетов – 120 тысяч.
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Промышленные предприятия Москвы оснащают город востребованной продукцией
23 апреля, 14:00
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Промышленники могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и другие.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинВладислав Овчинский
 
 
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