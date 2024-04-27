Аналитик прокомментировал создание польско-литовского боеприпасного хаба
Эксперт назвал идею Науседы о боеприпасном хабе подготовкой к войне с Россией
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Создание польско-литовского центра по закупкам и производству снарядов для РСЗО HIMARS является элементом подготовки НАТО к большой войне с Россией, а также мерой по ликвидации "снарядного голода" ВСУ, заявил РИА Новости известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал предложение литовского президента Гитанаса Науседы своему польскому коллеге Анджею Дуде создать региональный логистический центр для производства и закупок боеприпасов - в частности, ракет для РСЗО HIMARS.
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"Озвученное литовским президентом предложение является элементом подготовки НАТО к большой войне в Европе, а также продолжения накачки Украины боеприпасами, данный логистический центр может стать региональным. Если раньше основную такую роль играла Германия, то теперь, учитывая, что именно через территорию Польши пойдет основной поток поставок на Украину, очевидно, что это один из первых элементов создания более адаптивной под реальные потребности транспортно-логистической системы тылового обеспечения и обслуживания войск НАТО и их украинских союзников", - сказал Коротченко.
Аналитик подчеркнул, что создание боеприпасного центра на северо-западном фланге НАТО вписывается в логику подготовки к долгосрочному, рассчитанному на десятилетия вперёд противостоянию с Россией, которая рассматривается Североатлантическим альянсом как главный военный противник.
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"Сегодня HIMARS стоит на вооружении как польской, так и литовской армии, а также ВСУ. Построив такой центр, альянс намерен улучшить логистическую и технологическую основу для поддержания постоянного готовности своих группировок на рубежах с РФ", - отметил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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