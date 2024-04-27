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Ефимов: "Московские мастера" определят лучших инженеров-проектировщиков - РИА Новости, 27.04.2024
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14:05 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/efimov-1942616106.html
Ефимов: "Московские мастера" определят лучших инженеров-проектировщиков
Ефимов: "Московские мастера" определят лучших инженеров-проектировщиков - РИА Новости, 27.04.2024
Ефимов: "Московские мастера" определят лучших инженеров-проектировщиков
Инженеры-проектировщики столичных строительных организаций впервые получат возможность побороться за звание лучших в профессии на городском конкурсе "Московские РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:05
2024-04-27T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инженеры-проектировщики столичных строительных организаций впервые получат возможность побороться за звание лучших в профессии на городском конкурсе "Московские мастера", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы с 1998 года организует конкурс по востребованным строительным профессиям. "Московские мастера" пройдут в 27-й раз по пяти специальностям. В этом году на конкурсе впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков в строительстве", – сказал Ефимов, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Московские стройорганизации могут подать заявки на участие своих специалистов в конкурсе, отборочный этап пройдет до 8 мая. Далее предусмотрены отраслевые и финальные этапы по различным номинациям. Так, городской финал по профессии "инженер-проектировщик строительной отрасли" пройдет 30 мая.В числе других номинаций конкурса по профессиям - "мастер бетонных работ" (бригадный метод), "специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений" (командный метод), "электросварщик ручной сварки", "специалист по охране труда в строительстве", финалы по ним запланированы в период с 22 мая по 6 июня.Всего в ежегодном конкурсе "Московские мастера" соревнуются представители 40 специальностей из 6 отраслей - промышленности, строительства и ЖКХ, транспорта, социально-культурной сферы, сферы услуг, здоровья и безопасности.Цель конкурса - повышение престижа строительных профессий, в частности, среди молодежи.Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, "в ходе таких встреч профессионалы обмениваются опытом и получают новые навыки – все это является гарантом наличия квалифицированных кадров в строительной отрасли, залогом качественного и своевременного выполнения городских программ, утвержденных Сергеем Собяниным".
https://ria.ru/20240426/mashino-mesta-1942358578.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Стройкомплекс Москвы

Ефимов: "Московские мастера" определят лучших инженеров-проектировщиков

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инженеры-проектировщики столичных строительных организаций впервые получат возможность побороться за звание лучших в профессии на городском конкурсе "Московские мастера", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы с 1998 года организует конкурс по востребованным строительным профессиям. "Московские мастера" пройдут в 27-й раз по пяти специальностям. В этом году на конкурсе впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков в строительстве", – сказал Ефимов, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
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Московские стройорганизации могут подать заявки на участие своих специалистов в конкурсе, отборочный этап пройдет до 8 мая. Далее предусмотрены отраслевые и финальные этапы по различным номинациям. Так, городской финал по профессии "инженер-проектировщик строительной отрасли" пройдет 30 мая.
В числе других номинаций конкурса по профессиям - "мастер бетонных работ" (бригадный метод), "специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений" (командный метод), "электросварщик ручной сварки", "специалист по охране труда в строительстве", финалы по ним запланированы в период с 22 мая по 6 июня.
Всего в ежегодном конкурсе "Московские мастера" соревнуются представители 40 специальностей из 6 отраслей - промышленности, строительства и ЖКХ, транспорта, социально-культурной сферы, сферы услуг, здоровья и безопасности.
Цель конкурса - повышение престижа строительных профессий, в частности, среди молодежи.
Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, "в ходе таких встреч профессионалы обмениваются опытом и получают новые навыки – все это является гарантом наличия квалифицированных кадров в строительной отрасли, залогом качественного и своевременного выполнения городских программ, утвержденных Сергеем Собяниным".
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