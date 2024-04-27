https://ria.ru/20240427/efimov-1942616106.html

Ефимов: "Московские мастера" определят лучших инженеров-проектировщиков

Ефимов: "Московские мастера" определят лучших инженеров-проектировщиков - РИА Новости, 27.04.2024

Ефимов: "Московские мастера" определят лучших инженеров-проектировщиков

Инженеры-проектировщики столичных строительных организаций впервые получат возможность побороться за звание лучших в профессии на городском конкурсе "Московские РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:05

2024-04-27T14:05

2024-04-27T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инженеры-проектировщики столичных строительных организаций впервые получат возможность побороться за звание лучших в профессии на городском конкурсе "Московские мастера", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы с 1998 года организует конкурс по востребованным строительным профессиям. "Московские мастера" пройдут в 27-й раз по пяти специальностям. В этом году на конкурсе впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков в строительстве", – сказал Ефимов, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Московские стройорганизации могут подать заявки на участие своих специалистов в конкурсе, отборочный этап пройдет до 8 мая. Далее предусмотрены отраслевые и финальные этапы по различным номинациям. Так, городской финал по профессии "инженер-проектировщик строительной отрасли" пройдет 30 мая.В числе других номинаций конкурса по профессиям - "мастер бетонных работ" (бригадный метод), "специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений" (командный метод), "электросварщик ручной сварки", "специалист по охране труда в строительстве", финалы по ним запланированы в период с 22 мая по 6 июня.Всего в ежегодном конкурсе "Московские мастера" соревнуются представители 40 специальностей из 6 отраслей - промышленности, строительства и ЖКХ, транспорта, социально-культурной сферы, сферы услуг, здоровья и безопасности.Цель конкурса - повышение престижа строительных профессий, в частности, среди молодежи.Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, "в ходе таких встреч профессионалы обмениваются опытом и получают новые навыки – все это является гарантом наличия квалифицированных кадров в строительной отрасли, залогом качественного и своевременного выполнения городских программ, утвержденных Сергеем Собяниным".

https://ria.ru/20240426/mashino-mesta-1942358578.html

https://ria.ru/20240425/efimov-1942144368.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы