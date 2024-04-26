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Рогов назвал назначение нового мэра Запорожья оккупационным безумием - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/zaporozhe-1942595169.html
Рогов назвал назначение нового мэра Запорожья оккупационным безумием
Рогов назвал назначение нового мэра Запорожья оккупационным безумием - РИА Новости, 26.04.2024
Рогов назвал назначение нового мэра Запорожья оккупационным безумием
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:02
2024-04-26T19:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
запорожье
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал назначение нового мэра в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье оккупационным безумием. Ранее украинские СМИ сообщили, что новым исполняющим обязанности мэра Запорожья стала Регина Харченко. "Налицо очередное оккупационное безумие киевского режима, который продолжает творить самоуправство на оккупированных территориях, назначая своих гаулейтеров", - сказал Рогов РИА Новости. Рогов подчеркнул, что после вхождения Запорожской области в состав России, все решения киевской власти на подконтрольной им части нелегитимны и не имеют никакой юридической силы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240413/region-1939853661.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал назначение нового мэра Запорожья оккупационным безумием

Рогов: Киев продолжает самоуправствовать и назначает гауляйтеров в Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал назначение нового мэра в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье оккупационным безумием.
Ранее украинские СМИ сообщили, что новым исполняющим обязанности мэра Запорожья стала Регина Харченко.
"Налицо очередное оккупационное безумие киевского режима, который продолжает творить самоуправство на оккупированных территориях, назначая своих гаулейтеров", - сказал Рогов РИА Новости. Рогов подчеркнул, что после вхождения Запорожской области в состав России, все решения киевской власти на подконтрольной им части нелегитимны и не имеют никакой юридической силы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов
13 апреля, 22:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЗапорожьеРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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