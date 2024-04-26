https://ria.ru/20240426/zaporozhe-1942595169.html

Рогов назвал назначение нового мэра Запорожья оккупационным безумием

Рогов назвал назначение нового мэра Запорожья оккупационным безумием - РИА Новости, 26.04.2024

Рогов назвал назначение нового мэра Запорожья оккупационным безумием

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:02

2024-04-26T19:02

2024-04-26T19:02

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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владимир рогов

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал назначение нового мэра в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье оккупационным безумием. Ранее украинские СМИ сообщили, что новым исполняющим обязанности мэра Запорожья стала Регина Харченко. "Налицо очередное оккупационное безумие киевского режима, который продолжает творить самоуправство на оккупированных территориях, назначая своих гаулейтеров", - сказал Рогов РИА Новости. Рогов подчеркнул, что после вхождения Запорожской области в состав России, все решения киевской власти на подконтрольной им части нелегитимны и не имеют никакой юридической силы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240413/region-1939853661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, запорожье, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр