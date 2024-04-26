https://ria.ru/20240426/vymogatelstvo-1942544874.html

Житель Ростовской области вымогал деньги за "выкуп" военного из плена

Житель Ростовской области вымогал деньги за "выкуп" военного из плена - РИА Новости, 26.04.2024

Житель Ростовской области вымогал деньги за "выкуп" военного из плена

Силовики задержали жителя Ростовской области, который вымогал деньги у сына военнослужащего якобы за организацию "выкупа" его отца из плена, сообщает УФСБ... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:33

2024-04-26T16:33

2024-04-26T16:33

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

россия

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вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Силовики задержали жителя Ростовской области, который вымогал деньги у сына военнослужащего якобы за организацию "выкупа" его отца из плена, сообщает УФСБ России по региону. По данным ведомства, подозреваемый - уроженец Украины, являющийся сторонником неофашистских организаций. "Установлено, что мужчина в период с 11 по 17 февраля 2024 года под предлогом оказания помощи в освобождении из плена ВСУ жителя Ростовской области принуждал сына последнего передать в качестве оплаты за содействие сумму в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Подозреваемый отмечал, что при его содействии, а также при участии неустановленных лиц возможно осуществить "выкуп" находящегося в плену отца, либо решить вопрос о включении его в так называемые "обменные списки". Когда сын военнослужащего отказался, мужчина продолжил вымогать у него 50 тысяч рублей, угрожая насилием. Уголовное дело было возбуждено по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество. Во время обыска дома у задержанного изъяли фашистскую атрибутику. В ведомстве отметили, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию татуировок с нацистской символикой. Также он был судим по статьям об умышленном причинении вреда здоровью, краже, мошенничестве, грабеже, обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, самоуправстве.

https://ria.ru/20240413/moshennichestvo-1939765794.html

https://ria.ru/20240212/inok-1926801310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)