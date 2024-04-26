https://ria.ru/20240426/vymogatelstvo-1942544874.html
Житель Ростовской области вымогал деньги за "выкуп" военного из плена
Житель Ростовской области вымогал деньги за "выкуп" военного из плена - РИА Новости, 26.04.2024
Житель Ростовской области вымогал деньги за "выкуп" военного из плена
Силовики задержали жителя Ростовской области, который вымогал деньги у сына военнослужащего якобы за организацию "выкупа" его отца из плена, сообщает УФСБ... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:33
2024-04-26T16:33
2024-04-26T16:33
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Силовики задержали жителя Ростовской области, который вымогал деньги у сына военнослужащего якобы за организацию "выкупа" его отца из плена, сообщает УФСБ России по региону. По данным ведомства, подозреваемый - уроженец Украины, являющийся сторонником неофашистских организаций. "Установлено, что мужчина в период с 11 по 17 февраля 2024 года под предлогом оказания помощи в освобождении из плена ВСУ жителя Ростовской области принуждал сына последнего передать в качестве оплаты за содействие сумму в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Подозреваемый отмечал, что при его содействии, а также при участии неустановленных лиц возможно осуществить "выкуп" находящегося в плену отца, либо решить вопрос о включении его в так называемые "обменные списки". Когда сын военнослужащего отказался, мужчина продолжил вымогать у него 50 тысяч рублей, угрожая насилием. Уголовное дело было возбуждено по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество. Во время обыска дома у задержанного изъяли фашистскую атрибутику. В ведомстве отметили, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию татуировок с нацистской символикой. Также он был судим по статьям об умышленном причинении вреда здоровью, краже, мошенничестве, грабеже, обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, самоуправстве.
https://ria.ru/20240413/moshennichestvo-1939765794.html
https://ria.ru/20240212/inok-1926801310.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ростовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Ростовской области вымогал деньги за "выкуп" военного из плена
ФСБ задержала ростовчанина, вымогавшего деньги за "выкуп" военного из плена