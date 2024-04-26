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Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024
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18:03 26.04.2024 (обновлено: 18:46 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/vybory-1942573682.html
Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024
Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александ Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах главы города. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:03
2024-04-26T18:46
санкт-петербург
политика
александр беглов
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александ Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах главы города.В пятницу Путин провел рабочую встречу с Бегловым."Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей. Поэтому он пожелал мне успехов и сказал как можно больше работать с жителями нашего любимого города Санкт-Петербурга". - заявил Беглов по итогам встречи с Путиным."Поэтому я уже принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга", - добавил он.Говоря о том, как принималось решение об участии в выборной кампании, Беглов отметил, что об этом его спросили общественники."Что касается моего участия в выборной кампании этого года губернатора Санкт-Петербурга, то ко мне обратились ветераны, блокадники и ряд других общественных организаций, которые задали мне этот вопрос. Я ответил очень просто – что мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом РФ", - рассказал Беглов.
https://ria.ru/20240426/avtoprom-1942572794.html
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санкт-петербург, политика, александр беглов, россия, владимир путин
Санкт-Петербург, Политика, Александр Беглов, Россия, Владимир Путин
Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Беглов сообщил, что Путин поддержал его на предстоящих выборах губернатора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александ Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах главы города.
В пятницу Путин провел рабочую встречу с Бегловым.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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"Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей. Поэтому он пожелал мне успехов и сказал как можно больше работать с жителями нашего любимого города Санкт-Петербурга". - заявил Беглов по итогам встречи с Путиным.
"Поэтому я уже принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга", - добавил он.
Говоря о том, как принималось решение об участии в выборной кампании, Беглов отметил, что об этом его спросили общественники.
"Что касается моего участия в выборной кампании этого года губернатора Санкт-Петербурга, то ко мне обратились ветераны, блокадники и ряд других общественных организаций, которые задали мне этот вопрос. Я ответил очень просто – что мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом РФ", - рассказал Беглов.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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