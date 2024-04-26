https://ria.ru/20240426/vybory-1942573682.html

Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 26.04.2024

Беглов сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александ Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах главы города. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:03

2024-04-26T18:03

2024-04-26T18:46

санкт-петербург

политика

александр беглов

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александ Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах главы города.В пятницу Путин провел рабочую встречу с Бегловым."Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей. Поэтому он пожелал мне успехов и сказал как можно больше работать с жителями нашего любимого города Санкт-Петербурга". - заявил Беглов по итогам встречи с Путиным."Поэтому я уже принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга", - добавил он.Говоря о том, как принималось решение об участии в выборной кампании, Беглов отметил, что об этом его спросили общественники."Что касается моего участия в выборной кампании этого года губернатора Санкт-Петербурга, то ко мне обратились ветераны, блокадники и ряд других общественных организаций, которые задали мне этот вопрос. Я ответил очень просто – что мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом РФ", - рассказал Беглов.

https://ria.ru/20240426/avtoprom-1942572794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, политика, александр беглов, россия, владимир путин