https://ria.ru/20240426/vizit-1942639994.html

Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США

Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США - РИА Новости, 26.04.2024

Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США

МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T22:56

2024-04-26T22:56

2024-04-26T22:56

в мире

цены на нефть

турция

сша

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg

АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается. Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. США ожидают визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако к настоящему времени стороны не смогли согласовать сроки такой поездки, заявил в пятницу представитель Белого дома. "Запланированный на 9 мая визит господина президента (Тайипа Эрдогана ) в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках. Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен",- заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

https://ria.ru/20240424/vizit-1941919998.html

турция

сша

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган