https://ria.ru/20240426/vizit-1942639994.html
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США - РИА Новости, 26.04.2024
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США
МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:56
2024-04-26T22:56
2024-04-26T22:56
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается. Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. США ожидают визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако к настоящему времени стороны не смогли согласовать сроки такой поездки, заявил в пятницу представитель Белого дома. "Запланированный на 9 мая визит господина президента (Тайипа Эрдогана ) в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках. Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен",- заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Цены на нефть, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США
МИД Турции: визит Эрдогана в США перенесен с 9 мая на более поздний срок
АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается.
Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. США ожидают визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако к настоящему времени стороны не смогли согласовать сроки такой поездки, заявил в пятницу представитель Белого дома.
"Запланированный на 9 мая визит господина президента (Тайипа Эрдогана ) в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках. Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен",- заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.