Рейтинг@Mail.ru
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/vizit-1942639994.html
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США - РИА Новости, 26.04.2024
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США
МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:56
2024-04-26T22:56
в мире
цены на нефть
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg
АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается. Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. США ожидают визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако к настоящему времени стороны не смогли согласовать сроки такой поездки, заявил в пятницу представитель Белого дома. "Запланированный на 9 мая визит господина президента (Тайипа Эрдогана ) в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках. Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен",- заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
https://ria.ru/20240424/vizit-1941919998.html
турция
сша
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7c6d4ac73a0c0faa363534f26ecf3f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Цены на нефть, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В мире
Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США

МИД Турции: визит Эрдогана в США перенесен с 9 мая на более поздний срок

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. МИД Турции подтвердил перенос визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, диалог Анкары и Вашингтона продолжается.
Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. США ожидают визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако к настоящему времени стороны не смогли согласовать сроки такой поездки, заявил в пятницу представитель Белого дома.
"Запланированный на 9 мая визит господина президента (Тайипа Эрдогана ) в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках. Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен",- заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ
24 апреля, 07:56
 
В миреВ миреЦены на нефтьТурцияСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала