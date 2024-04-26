https://ria.ru/20240426/ukaz-1942611694.html
СМИ: Бельгия не признала силу указа Путина об обмене активами
СМИ: Бельгия не признала силу указа Путина об обмене активами - РИА Новости, 26.04.2024
СМИ: Бельгия не признала силу указа Путина об обмене активами
Бельгия не будет способствовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, указ президента Владимира Путина номер 844 не имеет силы в РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:41
2024-04-26T19:41
2024-04-26T19:41
экономика
бельгия
владимир путин
euroclear
россия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бельгия не будет способствовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, указ президента Владимира Путина номер 844 не имеет силы в стране, сообщил РБК со ссылкой на заявление минфина европейского государства."Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо <…> обязательств", — сообщили в бельгийском министерстве.Значительная доля активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear, для которого Министерство финансов Королевства выступает регулирующим органом.В ноябре 2023 года Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Документ позволяет россиянам с заблокированными за рубежом активами продать их нерезидентам. Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
https://ria.ru/20240424/aktivy-1941977476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бельгия, владимир путин, euroclear, россия
Экономика, Бельгия, Владимир Путин, Euroclear, Россия
СМИ: Бельгия не признала силу указа Путина об обмене активами
РБК: минфин Бельгии не признал силу указа Путина об обмене активами
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Бельгия не будет способствовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, указ президента Владимира Путина номер 844 не имеет силы в стране, сообщил РБК
со ссылкой на заявление минфина европейского государства.
"Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо <…> обязательств", — сообщили в бельгийском министерстве.
Значительная доля активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear
, для которого Министерство финансов Королевства выступает регулирующим органом.
В ноябре 2023 года Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Документ позволяет россиянам с заблокированными за рубежом активами продать их нерезидентам.
Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.
Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.