https://ria.ru/20240426/ukaz-1942611694.html

СМИ: Бельгия не признала силу указа Путина об обмене активами

СМИ: Бельгия не признала силу указа Путина об обмене активами - РИА Новости, 26.04.2024

СМИ: Бельгия не признала силу указа Путина об обмене активами

Бельгия не будет способствовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, указ президента Владимира Путина номер 844 не имеет силы в РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:41

2024-04-26T19:41

2024-04-26T19:41

экономика

бельгия

владимир путин

euroclear

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/81/1551588119_191:469:2824:1950_1920x0_80_0_0_46b7115e54d93eeb74445c8feefe3723.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бельгия не будет способствовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, указ президента Владимира Путина номер 844 не имеет силы в стране, сообщил РБК со ссылкой на заявление минфина европейского государства."Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо <…> обязательств", — сообщили в бельгийском министерстве.Значительная доля активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear, для которого Министерство финансов Королевства выступает регулирующим органом.В ноябре 2023 года Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Документ позволяет россиянам с заблокированными за рубежом активами продать их нерезидентам. Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240424/aktivy-1941977476.html

бельгия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, бельгия, владимир путин, euroclear, россия