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В Финляндии начинаются военные учения с задействованием сил НАТО

В Финляндии начинаются военные учения с задействованием сил НАТО - РИА Новости, 26.04.2024

В Финляндии начинаются военные учения с задействованием сил НАТО

Серия военных учений с задействованием сил НАТО начинается в Финляндии в пятницу, часть из них пройдет в непосредственной близости к российской границе. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T00:10

2024-04-26T00:10

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Серия военных учений с задействованием сил НАТО начинается в Финляндии в пятницу, часть из них пройдет в непосредственной близости к российской границе. Как сообщили ранее сухопутные войска Финляндии, в общей сложности в учениях примут участие 20 тысяч военнослужащих. Ближайшие учения под названием Arrow 24 пройдут на полигоне Ниинисало на юго-западе страны с 26 апреля по 14 мая. В них будут задействованы около 2,6 тысячи военнослужащих, включая военных из Латвии, Эстонии и Великобритании. За ними последуют учения Repo 24, запланированные на 27-31 мая. Они пройдут в непосредственной близости к российской границе в области Кюменлааксо. В них примут участие около 2,1 тысячи человек. Параллельно пройдут учения Scimitar 24 пройдут по соседству с Хельсинки в области Уусимаа с 27 по 31 мая. В них примут участие около 4,8 тысячи человек, среди которых военнослужащие бронетанковой бригады, бригады Пори и егерского полка "Утти". Во время этих учений также будут задействованы вертолеты. Учения ПВО запланированы на 14-23 мая на западе страны в Лохтая, к ним присоединятся военнослужащие из Германии. Артиллерийские учения с 13 по 25 мая пройдут во взаимодействии с военными из США в Роваярви (Лапландия). Кульминационная часть учений под названием Northern Forest 24 запланирована на 26-31 мая и пройдет на полигоне Роваярви на севере страны, расположенном недалеко от границы с Россией. В них примут участие 4,5 тысячи финских военнослужащих, 2 тысячи военных из США и 400 военнослужащих из Норвегии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что учения НАТО на территории Финляндии носят провокационный характер и повышают риски возможных военных инцидентов, их задача – демонстрацией силы оказать военное давление на РФ. По ее словам, Россия со своей стороны внимательно отслеживает "агрессивные действия коллективного Запада". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240424/nato-1942167476.html

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россия, москва, европа, мария захарова, дмитрий песков, нато, финляндия