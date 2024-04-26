https://ria.ru/20240426/ubiystvo-1942499810.html
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд - РИА Новости, 26.04.2024
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд
Дело в отношении двух подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:06
2024-04-26T14:06
2024-04-26T15:33
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дело в отношении двух подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Дело будет передано для рассмотрения в военный суд", - сказал собеседник агентства. Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что в Херсонской области по подозрению в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, были задержаны два человека. Подозреваемые также сожгли два дома, использовав топливо и гранаты.
https://ria.ru/20240425/ubiystvo-1942340833.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область
Происшествия, Херсонская область
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области передадут в военный суд