https://ria.ru/20240426/ubiystvo-1942499810.html

Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд

Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд - РИА Новости, 26.04.2024

Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд

Дело в отношении двух подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:06

2024-04-26T14:06

2024-04-26T15:33

происшествия

херсонская область

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дело в отношении двух подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Дело будет передано для рассмотрения в военный суд", - сказал собеседник агентства. Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что в Херсонской области по подозрению в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, были задержаны два человека. Подозреваемые также сожгли два дома, использовав топливо и гранаты.

https://ria.ru/20240425/ubiystvo-1942340833.html

херсонская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область