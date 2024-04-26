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Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд - РИА Новости, 26.04.2024
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14:06 26.04.2024 (обновлено: 15:33 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ubiystvo-1942499810.html
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд - РИА Новости, 26.04.2024
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд
Дело в отношении двух подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:06
2024-04-26T15:33
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дело в отношении двух подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Дело будет передано для рассмотрения в военный суд", - сказал собеседник агентства. Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что в Херсонской области по подозрению в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, были задержаны два человека. Подозреваемые также сожгли два дома, использовав топливо и гранаты.
https://ria.ru/20240425/ubiystvo-1942340833.html
херсонская область
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Варвара Скокшина
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происшествия, херсонская область
Происшествия, Херсонская область
Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд

Дело об убийстве семи человек в Херсонской области передадут в военный суд

© РИА НовостиМесто убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
© РИА Новости
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Дело в отношении двух подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Дело будет передано для рассмотрения в военный суд", - сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что в Херсонской области по подозрению в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, были задержаны два человека. Подозреваемые также сожгли два дома, использовав топливо и гранаты.
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек
Вчера, 18:43
 
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