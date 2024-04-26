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Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области
Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2024
Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области
Двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области находились, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:23
2024-04-26T09:23
2024-04-26T09:26
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области находились, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения, тела двух человек из убитых - своих знакомых, преступники сожгли для сокрытия следов преступления, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Сделали они это потому, что были сильно пьяные", - сказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемые сожгли дом, где продавали алкоголь, убили женщину и забрали оттуда двух своих знакомых."Они поехали в Абрикосовку, но в лесопосадке у них произошел конфликт, и они убили этих двоих, а чтобы скрыть следы преступления, облили тела бензином и подожгли. После поехали к главе села (Абрикосовка), убили ее и ее мужчину, подожгли дом", - рассказал собеседник агентства.Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что в Херсонской области по подозрению в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, были задержаны два человека.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область
Происшествия, Херсонская область
Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области
Подозреваемые в убийстве в Херсонской области были сильно пьяны
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области находились, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения, тела двух человек из убитых - своих знакомых, преступники сожгли для сокрытия следов преступления, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сделали они это потому, что были сильно пьяные", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подозреваемые сожгли дом, где продавали алкоголь, убили женщину и забрали оттуда двух своих знакомых.
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"Они поехали в Абрикосовку, но в лесопосадке у них произошел конфликт, и они убили этих двоих, а чтобы скрыть следы преступления, облили тела бензином и подожгли. После поехали к главе села (Абрикосовка), убили ее и ее мужчину, подожгли дом", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что в Херсонской области по подозрению в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, были задержаны два человека.