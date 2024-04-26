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Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2024
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09:23 26.04.2024 (обновлено: 09:26 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ubiystvo-1942413581.html
Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области
Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области - РИА Новости, 26.04.2024
Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области
Двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области находились, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:23
2024-04-26T09:26
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области находились, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения, тела двух человек из убитых - своих знакомых, преступники сожгли для сокрытия следов преступления, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Сделали они это потому, что были сильно пьяные", - сказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемые сожгли дом, где продавали алкоголь, убили женщину и забрали оттуда двух своих знакомых."Они поехали в Абрикосовку, но в лесопосадке у них произошел конфликт, и они убили этих двоих, а чтобы скрыть следы преступления, облили тела бензином и подожгли. После поехали к главе села (Абрикосовка), убили ее и ее мужчину, подожгли дом", - рассказал собеседник агентства.Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что в Херсонской области по подозрению в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, были задержаны два человека.
херсонская область
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происшествия, херсонская область
Происшествия, Херсонская область
Стали известны подробности о подозреваемых в убийстве в Херсонской области

Подозреваемые в убийстве в Херсонской области были сильно пьяны

© РИА НовостиМесто убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области находились, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения, тела двух человек из убитых - своих знакомых, преступники сожгли для сокрытия следов преступления, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сделали они это потому, что были сильно пьяные", - сказал собеседник агентства.
© РИА НовостиМесто убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
© РИА Новости
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
По его словам, подозреваемые сожгли дом, где продавали алкоголь, убили женщину и забрали оттуда двух своих знакомых.
«
"Они поехали в Абрикосовку, но в лесопосадке у них произошел конфликт, и они убили этих двоих, а чтобы скрыть следы преступления, облили тела бензином и подожгли. После поехали к главе села (Абрикосовка), убили ее и ее мужчину, подожгли дом", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что в Херсонской области по подозрению в убийстве семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка, были задержаны два человека.
© РИА НовостиМесто убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
© РИА Новости
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
 
ПроисшествияХерсонская область
 
 
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