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В Херсонской области убиты семь человек - РИА Новости, 26.04.2024
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06:21 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ubiystvo-1942401374.html
В Херсонской области убиты семь человек
В Херсонской области убиты семь человек - РИА Новости, 26.04.2024
В Херсонской области убиты семь человек
В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:21
2024-04-26T06:21
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Среди погибших, по его словам, глава Абрикосовки, хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.Подозреваемые, как сообщил источник, хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка ответила отказом, после чего ее убили. Предполагаемые преступники сожгли два дома и попытались поджечь еще один.
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области убиты семь человек

В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка Херсонской области убиты семь человек

© РИА НовостиМесто убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Среди погибших, по его словам, глава Абрикосовки, хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.
Подозреваемые, как сообщил источник, хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка ответила отказом, после чего ее убили. Предполагаемые преступники сожгли два дома и попытались поджечь еще один.
© РИА НовостиМесто убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
© РИА Новости
Место убийства в поселке Абрикосовка Херсонской области
 
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