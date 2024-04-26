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В Херсонской области убиты семь человек
В Херсонской области убиты семь человек - РИА Новости, 26.04.2024
В Херсонской области убиты семь человек
В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:21
2024-04-26T06:21
2024-04-26T06:21
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Среди погибших, по его словам, глава Абрикосовки, хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.Подозреваемые, как сообщил источник, хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка ответила отказом, после чего ее убили. Предполагаемые преступники сожгли два дома и попытались поджечь еще один.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области убиты семь человек
В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка Херсонской области убиты семь человек
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Среди погибших, по его словам, глава Абрикосовки, хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.
Подозреваемые, как сообщил источник, хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка ответила отказом, после чего ее убили. Предполагаемые преступники сожгли два дома и попытались поджечь еще один.