https://ria.ru/20240426/ubiystvo-1942401374.html

В Херсонской области убиты семь человек

В Херсонской области убиты семь человек - РИА Новости, 26.04.2024

В Херсонской области убиты семь человек

В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:21

2024-04-26T06:21

2024-04-26T06:21

херсонская область

происшествия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Среди погибших, по его словам, глава Абрикосовки, хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.Подозреваемые, как сообщил источник, хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка ответила отказом, после чего ее убили. Предполагаемые преступники сожгли два дома и попытались поджечь еще один.

херсонская область

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

херсонская область , происшествия