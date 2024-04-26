https://ria.ru/20240426/stavka-1942387047.html

Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых

Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых - РИА Новости, 26.04.2024

Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых

Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых и ужесточит сигнал по дальнейшей денежно-кредитной политике, считают опрошенные РИА Новости РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T00:27

2024-04-26T00:27

2024-04-26T00:27

экономика

ипотека

россия

нагорно-карабахская республика

эльвира набиуллина

максим осадчий

антон табах

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых и ужесточит сигнал по дальнейшей денежно-кредитной политике, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Динамика ставкиЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ оставлял ставку неизменной. Инфляция в России в марте замедлилась до 0,39% с 0,68% в феврале, при этом в годовом выражении немного ускорилась - до 7,72% с 7,69% месяцем ранее. Однако инфляционные ожидания россиян на год вперед в апреле продолжили снижаться, опустившись до 11% с мартовских 11,5%. В начале апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее - во второй половине года. По ее словам, ЦБ РФ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки: пик инфляции остался позади. ПрогнозыНи один из опрошенных аналитиков пока не ожидает снижения ставки. "Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%, но допускаем ужесточение сигнала о перспективах денежно-кредитной политики через повышение прогноза средней ключевой ставки на 2024-2025 годы", - говорит главный аналитик ПСБ Денис Попов. С ним согласен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он допустил, что ЦБ может дать сигнал о необходимости сохранения высокой ключевой ставки на более долгий период, чем ожидалось. "Ускорение как корпоративного, так и потребительского кредитования в марте также указывает на преждевременность снижения ставки", - добавил эксперт. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий тоже считает крайне маловероятным изменение ключевой ставки в эту пятницу. "Ослабление денежно-кредитной политики возможно при условии отсутствия мощных финансовых, экономических и геополитических шоков. Снижению ключевой ставки препятствует устойчивое сопротивление инфляции, не ослабевающей, несмотря на то, что ключевая ставка превосходит годовую инфляцию более чем в два раза", - комментирует аналитик. Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров считает, что ЦБ "сложно повысить ставку", но оставить без изменений максимально долго "вполне можно". Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко полагает, что сигнал о возможном снижении ключевой ставки ЦБ, вероятно, даст во втором полугодии, при этом сделает оговорку и о готовности ее повысить. По прогнозам главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова, ключевая ставка будет долго находиться на высоком уровне. Ее первого снижения эксперт ожидает только в сентябре. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах предполагает, что ЦБ в пятницу еще раз даст понять рынку, что будет снижать ставку не раньше осени - при адекватном замедлении инфляции. В свою очередь НРА также ждет сохранения ключевой ставки на текущем уровне, но не исключает и ее повышения на 50-100 базисных пунктов. Однако вероятность повышения агентство оценивает всего в 15-20%.

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https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

https://ria.ru/20240322/stavka-1934915240.html

https://ria.ru/20231215/tsb-1916044821.html

https://ria.ru/20240422/izvestiya-1941407541.html

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экономика, ипотека, россия, нагорно-карабахская республика, эльвира набиуллина, максим осадчий, антон табах, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, эксперт ра