https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942398046.html
Авиация нанесла удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Авиация нанесла удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
Авиация нанесла удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Российские штурмовики Су-25 нанесли по опорным пунктам и живой силе украинских войск удар неуправляемыми авиаракетами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:11
2024-04-26T05:11
2024-04-26T05:11
безопасность
россия
су-25
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли по опорным пунктам и живой силе украинских войск удар неуправляемыми авиаракетами, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета. При этом передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены, уточнили в МО РФ. После того, как штурмовики вернулись на аэродром, специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили технику к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html
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безопасность, россия, су-25
Безопасность, Россия, Су-25, Специальная военная операция на Украине
Авиация нанесла удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Экипажи Су-25 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли по опорным пунктам и живой силе украинских войск удар неуправляемыми авиаракетами, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.
При этом передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены, уточнили в МО РФ.
После того, как штурмовики вернулись на аэродром, специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили технику к повторному боевому вылету.