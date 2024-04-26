https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942398046.html

Авиация нанесла удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Авиация нанесла удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024

Авиация нанесла удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Российские штурмовики Су-25 нанесли по опорным пунктам и живой силе украинских войск удар неуправляемыми авиаракетами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T05:11

2024-04-26T05:11

2024-04-26T05:11

безопасность

россия

су-25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли по опорным пунктам и живой силе украинских войск удар неуправляемыми авиаракетами, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета. При этом передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены, уточнили в МО РФ. После того, как штурмовики вернулись на аэродром, специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили технику к повторному боевому вылету.

https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html

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безопасность, россия, су-25