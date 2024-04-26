https://ria.ru/20240426/shoygu-1942447369.html
Шойгу призвал страны ШОС расширять географию военных учений
Шойгу призвал страны ШОС расширять географию военных учений - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу призвал страны ШОС расширять географию военных учений
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал страны Шанхайской организации сотрудничества расширять географию и разнообразие военных учений, привлекать к ним... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:19
2024-04-26T11:19
2024-04-26T11:19
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал страны Шанхайской организации сотрудничества расширять географию и разнообразие военных учений, привлекать к ним представителей ОДКБ и СНГ. "Нужно расширять географию и тематику совместных учений, усиливать их информационное освещение и совершенствовать выучку привлекаемых к ним формирований. Готовы в ходе этих мероприятий делиться опытом и передовыми способами ведения боевых действий", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Он предложил для участия в мероприятиях по линии оборонных ведомств ШОС - особенно по оперативной и боевой подготовке -"приглашать представителей других региональных объединений, прежде всего ОДКБ и СНГ, а также дружественных стран". "Необходимо обеспечить устойчивость организации к попыткам подрыва её сплоченности, провоцированию извне цветных революций и кризисов в государствах-членах. Нужно совместно противостоять стремлению наших недругов разрушить сложившиеся многолетние связи между странами ШОС, обеспечить оптимальный учёт национальных интересов каждого государства-члена и продолжить курс на дальнейшее сближение", - отметил министр. В этом контексте, продолжил он, "представляется логичным поступательное объединение потенциала" ШОС с возможностями других международных структур, работающих в области безопасности. "Основной упор нужно сделать на развитие контактов по военной линии между ШОС и ОДКБ", - подчеркнул Шойгу. Другой задачей он назвал "укрепление роли ШОС как одной из опор новой многополярной международной системы, а также образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении. "Ключевым элементом данной работы остается выполнение договоренностей, достигнутых главами государств-членов организации", - подчеркнул министр. Он также отметил, что "военное сотрудничество занимает особое место в межгосударственных отношениях в формате ШОС". Поэтому нужно сделать акцент на тесном взаимодействии по линии оборонных ведомств, формировании устойчивого информационного обмена для своевременного реагирования на террористические и другие возможные угрозы.
https://ria.ru/20240424/briks-1942050605.html
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россия, сергей шойгу, шос, одкб, снг, в мире
Россия, Сергей Шойгу, ШОС, ОДКБ, СНГ, В мире
Шойгу призвал страны ШОС расширять географию военных учений
Шойгу: странам ШОС надо расширять географию и разнообразие военных учений
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
призвал страны Шанхайской организации сотрудничества расширять географию и разнообразие военных учений, привлекать к ним представителей ОДКБ и СНГ.
«
"Нужно расширять географию и тематику совместных учений, усиливать их информационное освещение и совершенствовать выучку привлекаемых к ним формирований. Готовы в ходе этих мероприятий делиться опытом и передовыми способами ведения боевых действий", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
Он предложил для участия в мероприятиях по линии оборонных ведомств ШОС - особенно по оперативной и боевой подготовке -"приглашать представителей других региональных объединений, прежде всего ОДКБ и СНГ, а также дружественных стран".
"Необходимо обеспечить устойчивость организации к попыткам подрыва её сплоченности, провоцированию извне цветных революций и кризисов в государствах-членах. Нужно совместно противостоять стремлению наших недругов разрушить сложившиеся многолетние связи между странами ШОС, обеспечить оптимальный учёт национальных интересов каждого государства-члена и продолжить курс на дальнейшее сближение", - отметил министр.
В этом контексте, продолжил он, "представляется логичным поступательное объединение потенциала" ШОС с возможностями других международных структур, работающих в области безопасности.
"Основной упор нужно сделать на развитие контактов по военной линии между ШОС и ОДКБ", - подчеркнул Шойгу.
Другой задачей он назвал "укрепление роли ШОС как одной из опор новой многополярной международной системы, а также образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении.
"Ключевым элементом данной работы остается выполнение договоренностей, достигнутых главами государств-членов организации", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что "военное сотрудничество занимает особое место в межгосударственных отношениях в формате ШОС". Поэтому нужно сделать акцент на тесном взаимодействии по линии оборонных ведомств, формировании устойчивого информационного обмена для своевременного реагирования на террористические и другие возможные угрозы.