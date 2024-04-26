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Российский экспортный центр и ВТБ запустили сервис В2В-платежей через СБП - РИА Новости, 26.04.2024
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10:45 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/servis-1942433017.html
Российский экспортный центр и ВТБ запустили сервис В2В-платежей через СБП
Российский экспортный центр и ВТБ запустили сервис В2В-платежей через СБП - РИА Новости, 26.04.2024
Российский экспортный центр и ВТБ запустили сервис В2В-платежей через СБП
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) успешно провел первый исходящий В2В-платеж через Систему быстрых платежей (СБП), таким образом став пионером... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:45
2024-04-26T10:45
экономика
россия
втб (банк)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) успешно провел первый исходящий В2В-платеж через Систему быстрых платежей (СБП), таким образом став пионером среди крупных клиентов ВТБ в использовании СБП для расчетов с юридическими лицами, сообщает центр."Перевод был осуществлен с аккаунта РЭЦ в ВТБ на счет получателя в другом банке. Новая функция обеспечивает юридическим лицам и ИП возможность осуществлять онлайн-платежи контрагентам круглосуточно, с мгновенным зачислением средств на счет получателя. Она также будет доступна для пользователей цифровой платформы "Мой экспорт", которую развивает РЭЦ в формате "одного окна", - говорится в сообщении.Как отметили в РЭЦ, это стало возможным благодаря коллаборации с АО НСПК и сервисом передачи электронных платежных счетов "Запрос о платеже", который предоставляет возможность бизнесу выставлять и оплачивать счета контрагентов в рамках переводов денежных средств между юридическими лицами через Систему быстрых платежей Банка России."Мы постоянно совершенствуем платформу "Мой экспорт", делая ее удобной для российских экспортеров. Для развития платформы мы применяем востребованные механизмы, в том числе для электронных платежей. Успешная реализация совместного проекта с НСПК позволила осуществлять платежи в сфере внешнеторговой деятельности с использованием СБП, что повысит оперативность проведения внешнеторговых операций", - уточнил старший управляющий директор по реализации и развитию проекта "Одно окно" РЭЦ Юрий Даценко."Система быстрых платежей уже зарекомендовала себя как удобный, быстрый и лёгкий способ отправлять и получать безналичные переводы в круглосуточном режиме. В2В-транзакции по СБП существенно расширяют возможности компаний в части расчетов с партнерами и контрагентами, позволяют оптимизировать обороты денежных средств и снизить издержки. ВТБ предлагает новый сервис всем заинтересованным клиентам", - отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице–президент банка ВТБ Александр Боциев.
https://ria.ru/20240426/eksport-1942430265.html
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экономика, россия, втб (банк), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, ВТБ (банк), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Российский экспортный центр и ВТБ запустили сервис В2В-платежей через СБП

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) успешно провел первый исходящий В2В-платеж через Систему быстрых платежей (СБП), таким образом став пионером среди крупных клиентов ВТБ в использовании СБП для расчетов с юридическими лицами, сообщает центр.
"Перевод был осуществлен с аккаунта РЭЦ в ВТБ на счет получателя в другом банке. Новая функция обеспечивает юридическим лицам и ИП возможность осуществлять онлайн-платежи контрагентам круглосуточно, с мгновенным зачислением средств на счет получателя. Она также будет доступна для пользователей цифровой платформы "Мой экспорт", которую развивает РЭЦ в формате "одного окна", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
На выставке "Россия" пройдет День экспорта
10:31
Как отметили в РЭЦ, это стало возможным благодаря коллаборации с АО НСПК и сервисом передачи электронных платежных счетов "Запрос о платеже", который предоставляет возможность бизнесу выставлять и оплачивать счета контрагентов в рамках переводов денежных средств между юридическими лицами через Систему быстрых платежей Банка России.
"Мы постоянно совершенствуем платформу "Мой экспорт", делая ее удобной для российских экспортеров. Для развития платформы мы применяем востребованные механизмы, в том числе для электронных платежей. Успешная реализация совместного проекта с НСПК позволила осуществлять платежи в сфере внешнеторговой деятельности с использованием СБП, что повысит оперативность проведения внешнеторговых операций", - уточнил старший управляющий директор по реализации и развитию проекта "Одно окно" РЭЦ Юрий Даценко.
"Система быстрых платежей уже зарекомендовала себя как удобный, быстрый и лёгкий способ отправлять и получать безналичные переводы в круглосуточном режиме. В2В-транзакции по СБП существенно расширяют возможности компаний в части расчетов с партнерами и контрагентами, позволяют оптимизировать обороты денежных средств и снизить издержки. ВТБ предлагает новый сервис всем заинтересованным клиентам", - отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице–президент банка ВТБ Александр Боциев.
 
ЭкономикаРоссияВТБ (банк)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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