https://ria.ru/20240426/roskachestvo-1942398469.html

Роскачество спрогнозировало десятикратное увеличение числа органических вин

Роскачество спрогнозировало десятикратное увеличение числа органических вин - РИА Новости, 26.04.2024

Роскачество спрогнозировало десятикратное увеличение числа органических вин

Количество наименований органического вина в России в ближайшие два года может увеличиться в 10 раз на фоне принятия нового ГОСТа - до более чем 200, рассказала РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T05:32

2024-04-26T05:32

2024-04-26T05:32

экономика

россия

елена саратцева

роскачество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество наименований органического вина в России в ближайшие два года может увеличиться в 10 раз на фоне принятия нового ГОСТа - до более чем 200, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Органическое вино - это вино, изготовленное из винограда, выращенного с соблюдением органических принципов ведения сельского хозяйства, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ. C 1 июня 2024 года в силу вступают поправки, регламентирующие уровень диоксида серы в российских винах со статусом "органик". Ранее в национальном стандарте, принятом еще в 2016 году, для вин, произведенных из винограда, не была оговорена норма по содержанию диоксида серы – разрешенного вещества, продлевающего жизнь вина в процессе транспортировки и хранения. Позже было выявлено, что определенный уровень серы может содержаться в вине даже в тех случаях, когда диоксид не добавлялся в продукт виноделом. Ввиду необходимости доработки национального стандарта Роскачество по запросам российских виноделов инициировало поправки к ГОСТу. По оценкам Роскачества, уточнения в ГОСТ привлекут к "органической" сертификации десятки марок российских вин. "Мы видим большой потенциал в развитии российского органического виноградарства. В ходе аудитов винодельческих регионов эксперты "Винного гида России" отмечали потенциал развития направления – до 600 гектаров уже в ближайшие годы. Возможность сертифицировать не только виноградник, но и вино побудит многих виноделов в работе над этим направлением. Думаю, в ближайшие два года после принятия нового ГОСТ число вин с маркировкой "органик" в России увеличится на порядок – с нынешних 20 наименований до более чем 200", - предполагает Саратцева. В Роскачестве отметили, что по российским стандартам в сухом вине может быть до 200 единиц диоксида серы, в полусладком уже 300. Европейские нормы для вина еще выше: там даже в вине со статусом "органик" может быть до 150 единиц "серы". "Разработанный российской стороной межгосударственный стандарт для "органических" вин жестче европейского. С 1 июня в вине со статусом "органик" может быть не более 100 мг/дм3 – вне зависимости от того, белое вино или красное", - добавила замруководителя.

https://ria.ru/20240411/vino-1939385120.html

https://ria.ru/20230918/vino-1896884339.html

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экономика, россия, елена саратцева, роскачество