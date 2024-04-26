https://ria.ru/20240426/putin-1942518772.html

Путин призвал повышать качество юридической техники

Путин призвал повышать качество юридической техники - РИА Новости, 26.04.2024

Путин призвал повышать качество юридической техники

Законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:11

2024-04-26T15:11

2024-04-26T15:11

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно и дальше повышать качество юридической техники, нормотворческой культуры, добиваться, чтобы законы были более четкими, понятными, эффективными с точки зрения их правоприменения", - сказал Путин.Глава государства в пятницу выступил перед членами Совета законодателей РФ.

https://ria.ru/20231019/zakon-1903843013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин