https://ria.ru/20240426/putin-1942518772.html
Путин призвал повышать качество юридической техники
Путин призвал повышать качество юридической техники - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал повышать качество юридической техники
Законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:11
2024-04-26T15:11
2024-04-26T15:11
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно и дальше повышать качество юридической техники, нормотворческой культуры, добиваться, чтобы законы были более четкими, понятными, эффективными с точки зрения их правоприменения", - сказал Путин.Глава государства в пятницу выступил перед членами Совета законодателей РФ.
https://ria.ru/20231019/zakon-1903843013.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51a94fdb5ea33416986ddb344ee6a184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал повышать качество юридической техники
Путин: законы должны быть более эффективными с точки зрения их правоприменения