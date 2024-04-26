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Путин призвал повышать качество юридической техники - РИА Новости, 26.04.2024
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15:11 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/putin-1942518772.html
Путин призвал повышать качество юридической техники
Путин призвал повышать качество юридической техники - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал повышать качество юридической техники
Законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:11
2024-04-26T15:11
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно и дальше повышать качество юридической техники, нормотворческой культуры, добиваться, чтобы законы были более четкими, понятными, эффективными с точки зрения их правоприменения", - сказал Путин.Глава государства в пятницу выступил перед членами Совета законодателей РФ.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал повышать качество юридической техники

Путин: законы должны быть более эффективными с точки зрения их правоприменения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Законы должны быть более четкими и эффективными с точки зрения их правоприменения, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нужно и дальше повышать качество юридической техники, нормотворческой культуры, добиваться, чтобы законы были более четкими, понятными, эффективными с точки зрения их правоприменения", - сказал Путин.
Глава государства в пятницу выступил перед членами Совета законодателей РФ.
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