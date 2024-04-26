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"Нужно признать": в ФРГ раскрыли, что случилось с ВСУ на западе от Авдеевки - РИА Новости, 26.04.2024
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16:53 26.04.2024 (обновлено: 18:26 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pozitsii-1942551867.html
"Нужно признать": в ФРГ раскрыли, что случилось с ВСУ на западе от Авдеевки
"Нужно признать": в ФРГ раскрыли, что случилось с ВСУ на западе от Авдеевки - РИА Новости, 26.04.2024
"Нужно признать": в ФРГ раскрыли, что случилось с ВСУ на западе от Авдеевки
Вооруженные силы Украины терпят крах и теряют позиции на северо-западе от Авдеевки, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:53
2024-04-26T18:26
в мире
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят крах и теряют позиции на северо-западе от Авдеевки, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, &lt;…&gt;, но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что российская армия продвигается вперед на этом направлении. Он также добавил, что ВСУ находятся под колоссальным давлением, а ситуация в Очеретино и вовсе катастрофическая для украинских военных.В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением
https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html
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в мире, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
"Нужно признать": в ФРГ раскрыли, что случилось с ВСУ на западе от Авдеевки

Welt: ВСУ стремительно теряют позиции на западе от Авдеевки

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят крах и теряют позиции на северо-западе от Авдеевки, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, <…>, но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что российская армия продвигается вперед на этом направлении. Он также добавил, что ВСУ находятся под колоссальным давлением, а ситуация в Очеретино и вовсе катастрофическая для украинских военных.
В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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