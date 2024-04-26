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"Нужно признать": в ФРГ раскрыли, что случилось с ВСУ на западе от Авдеевки

"Нужно признать": в ФРГ раскрыли, что случилось с ВСУ на западе от Авдеевки - РИА Новости, 26.04.2024

"Нужно признать": в ФРГ раскрыли, что случилось с ВСУ на западе от Авдеевки

Вооруженные силы Украины терпят крах и теряют позиции на северо-западе от Авдеевки, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:53

2024-04-26T16:53

2024-04-26T18:26

в мире

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят крах и теряют позиции на северо-западе от Авдеевки, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, <…>, но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что российская армия продвигается вперед на этом направлении. Он также добавил, что ВСУ находятся под колоссальным давлением, а ситуация в Очеретино и вовсе катастрофическая для украинских военных.В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением

https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html

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в мире, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины