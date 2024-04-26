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Лавров поздравил Киселева с юбилеем - РИА Новости, 26.04.2024
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07:08 26.04.2024 (обновлено: 07:58 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942403663.html
Лавров поздравил Киселева с юбилеем
Лавров поздравил Киселева с юбилеем - РИА Новости, 26.04.2024
Лавров поздравил Киселева с юбилеем
Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с юбилеем, указав, что на Смоленской площади дорожат... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:08
2024-04-26T07:58
общество
россия
сергей лавров
дмитрий киселев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с юбилеем, указав, что на Смоленской площади дорожат отношениями, проверенными временем. "От имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием. Без малого полвека вы плодотворно трудитесь на ниве профессиональной журналистики. Мастерски владея пером и словом, доводите до широкой общественности точную, актуальную информацию о событиях в нашей стране и за ее пределами", - говорится в поздравлении Лаврова. Министр добавил, что Киселев, будучи руководителем одного из крупнейших медиахолдингов страны, продолжает "непревзойденно и с творческим подходом вносить большой личный вклад в укрепление позиций нашей страны в глобальном информационном пространстве". "Особо хотел бы отметить ваши авторские проекты, которые пользуются заслуженной популярностью у многомиллионной аудитории... На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с вами. Готовы к их продолжению в интересах эффективного информационного сопровождения единого внешнеполитического курса Российской Федерации", - подчеркнул Лавров. Глава МИД России пожелал Киселеву крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго.
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общество, россия, сергей лавров, дмитрий киселев
Общество, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Киселев
Лавров поздравил Киселева с юбилеем

Лавров: в МИД дорожат проверенными временем отношениями с Киселевым

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / БелТА
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с юбилеем, указав, что на Смоленской площади дорожат отношениями, проверенными временем.
«
"От имени коллектива министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием. Без малого полвека вы плодотворно трудитесь на ниве профессиональной журналистики. Мастерски владея пером и словом, доводите до широкой общественности точную, актуальную информацию о событиях в нашей стране и за ее пределами", - говорится в поздравлении Лаврова.
Министр добавил, что Киселев, будучи руководителем одного из крупнейших медиахолдингов страны, продолжает "непревзойденно и с творческим подходом вносить большой личный вклад в укрепление позиций нашей страны в глобальном информационном пространстве".
"Особо хотел бы отметить ваши авторские проекты, которые пользуются заслуженной популярностью у многомиллионной аудитории... На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с вами. Готовы к их продолжению в интересах эффективного информационного сопровождения единого внешнеполитического курса Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД России пожелал Киселеву крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго.
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