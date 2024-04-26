Пятерых жителей Омска осудили за похищение человека и вымогательство
Омичу и его сообщникам вынесли приговоры за похищение человека и вымогательство
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ОМСК, 26 апр - РИА Новости. Омичу вынесли приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии, а его четырем сообщникам - за вымогательство и похищение человека, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Выяснилось, что 37-летний осужденный, занимавший криминальную должность "смотрящего" и высшее положение в преступной иерархии Омска и Омской области, с четырьмя знакомыми в конце декабря 2021 года похитил предпринимателя из отделения банка. Сообщники отвезли мужчину в гараж на окраине города, где избивали его и вымогали деньги. Они также требовали передать и документально оформить право собственности на его квартиру.
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"В тот же вечер один из осужденных, получив сведения о том, что о похищении стало известно сотрудникам правоохранительных органов, дал указание отпустить потерпевшего", - пояснили в пресс-службе.
Приговор преступникам вынес омский областной суд. В зависимости от степени и роли в совершении преступлений пять омичей признаны виновными в "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "вымогательстве в особо крупном размере", а один из них также в "занятии высшего положения в преступной иерархии".
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"Суд назначил лидеру группы наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год, трем сообщникам: от 6 до 7 лет лишения свободы в колонии особого и строгого режима, одному из соучастников суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - добавили в пресс-службе ведомства.