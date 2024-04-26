https://ria.ru/20240426/pogranichniki-1942550362.html

Белорусские пограничники нашли тело беженки у границы с Латвией

Белорусские пограничники нашли тело беженки у границы с Латвией - РИА Новости, 26.04.2024

Белорусские пограничники нашли тело беженки у границы с Латвией

Труп беженки обнаружили белорусские пограничники на границе с Латвией, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:51

2024-04-26T16:51

2024-04-26T18:00

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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Труп беженки обнаружили белорусские пограничники на границе с Латвией, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. "Первый инцидент произошел в Верхнедвинском районе. Военнослужащие Полоцкого пограничного отряда обнаружили женщину афро-азиатской внешности в бессознательном состоянии. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть иностранки", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По ее данным, второй случай зафиксирован в Каменецком районе Брестской области на границе с Польшей. "В 150 метрах от польского инженерного заграждения обнаружен закутанный в спальный мешок гражданин Мали без сознания. На земле остались следы волочения от калитки в польском заборе (на границе - ред.) к месту нахождения иностранца", - говорится в сообщении. Мужчина рассказал пограничникам, что он потерял сознание в присутствии польских силовиков и ничего не помнит до момента оказания медицинской помощи белорусскими медиками. Беженец госпитализирован. "С начала года миграционная политика Евросоюза на границе с Беларусью убила уже шестерых беженцев: три смерти зафиксированы на границе с Польшей, еще три — на границе с Латвией", - говорится в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20240425/pogranichniki-1942271146.html

https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html

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в мире, белоруссия, польша, латвия, александр вольфович, евросоюз