Белорусские пограничники нашли тело беженки у границы с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили труп беженки на границе с Латвией
© Пограничный комитет БеларусиМесто обнаружения беженки у границы Белоруссии с Латвией
© Пограничный комитет Беларуси
Место обнаружения беженки у границы Белоруссии с Латвией
МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Труп беженки обнаружили белорусские пограничники на границе с Латвией, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
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"Первый инцидент произошел в Верхнедвинском районе. Военнослужащие Полоцкого пограничного отряда обнаружили женщину афро-азиатской внешности в бессознательном состоянии. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть иностранки", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По ее данным, второй случай зафиксирован в Каменецком районе Брестской области на границе с Польшей. "В 150 метрах от польского инженерного заграждения обнаружен закутанный в спальный мешок гражданин Мали без сознания. На земле остались следы волочения от калитки в польском заборе (на границе - ред.) к месту нахождения иностранца", - говорится в сообщении. Мужчина рассказал пограничникам, что он потерял сознание в присутствии польских силовиков и ничего не помнит до момента оказания медицинской помощи белорусскими медиками. Беженец госпитализирован.
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"С начала года миграционная политика Евросоюза на границе с Беларусью убила уже шестерых беженцев: три смерти зафиксированы на границе с Польшей, еще три — на границе с Латвией", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в январе заявил, что в прошлом году белорусские пограничники пресекли вытеснение на территорию республики силовиками из соседних стран ЕС около 35 тысяч мигрантов.
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13 октября 2023, 19:25