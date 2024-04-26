https://ria.ru/20240426/pogoda-1942407312.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:07

2024-04-26T08:07

2024-04-26T08:41

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, погоду в столице в пятницу будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада балканским циклоном. "Погода преимущественно облачная, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 18-20 градусов, на территории области - от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть южный, порывистый со скоростью четыре-девять метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240424/pogoda-1941959704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, погода