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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.04.2024
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08:07 26.04.2024 (обновлено: 08:41 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942407312.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:07
2024-04-26T08:41
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, погоду в столице в пятницу будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада балканским циклоном. "Погода преимущественно облачная, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 18-20 градусов, на территории области - от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть южный, порывистый со скоростью четыре-девять метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240424/pogoda-1941959704.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дожди, местами гроза и до плюс 20 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, погоду в столице в пятницу будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада балканским циклоном.
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"Погода преимущественно облачная, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 18-20 градусов, на территории области - от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер в столице будет дуть южный, порывистый со скоростью четыре-девять метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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