https://ria.ru/20240426/pogoda-1942407312.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:07
2024-04-26T08:07
2024-04-26T08:41
общество
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044266_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_0fd7711166f3b2c4ba9e8aa36865549b.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, погоду в столице в пятницу будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада балканским циклоном. "Погода преимущественно облачная, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 18-20 градусов, на территории области - от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть южный, порывистый со скоростью четыре-девять метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240424/pogoda-1941959704.html
https://ria.ru/20240421/pogoda-1941362676.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044266_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e0aef694dff325b58141200978f79f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются дожди, местами гроза и до плюс 20 градусов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями во второй половине дня, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, погоду в столице в пятницу будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с приближающимся с юго-запада балканским циклоном.
"Погода преимущественно облачная, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 18-20 градусов, на территории области - от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер в столице будет дуть южный, порывистый со скоростью четыре-девять метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.