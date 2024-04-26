https://ria.ru/20240426/pesochnitsa-1942569467.html

В зоопарке Калининграда слониха Преголи "одобрила" новую песочницу

В зоопарке Калининграда слониха Преголи "одобрила" новую песочницу - РИА Новости, 26.04.2024

В зоопарке Калининграда слониха Преголи "одобрила" новую песочницу

Новую песочницу для слона построили в Калининградском зоопарке, объект принимался при непосредственном участии "заказчика" - слонихи Преголи, которая испытала... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:49

2024-04-26T17:49

2024-04-26T17:50

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КАЛИНИНГРАД, 26 апр - РИА Новости. Новую песочницу для слона построили в Калининградском зоопарке, объект принимался при непосредственном участии "заказчика" - слонихи Преголи, которая испытала его и одобрила, сообщила пресс-служба зоопарка. "Песочницу испытали и одобрили... Сегодня в Калининградском зоопарке ввели в эксплуатацию новую песочницу для слона. Объект принимался при непосредственном участии заказчика, который внимательно осмотрел сооружение, походил вокруг да около, покрутил хоботом, помотал головой, съел для душевного успокоения десяток яблок и перешёл к испытаниям объекта", - говорится в сообщении. Чтобы сделать эту песочницу, зимой в уличном вольере слона снесли часть ограждения, увеличив вольер примерно на 70 квадратов. Пока здесь две машины песка, а будет 10. "Хороший такой слоновий размер", - уточняет пресс-служба. "Если серьезно, поволновались, конечно, коллеги из зоотехнии: Преголя — барышня в возрасте и перемены ей не по вкусу. Но тут, кажется, обошлось: слониха с удовольствием, толком и расстановкой обсыпалась песком (и даже немного на зуб попробовала). Осталась довольна. А у коллег отлегло от сердца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240421/panda-1941349166.html

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калининградский зоопарк, россия, калининград