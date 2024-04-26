https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html

В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам

В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам - РИА Новости, 26.04.2024

В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам

Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:45

2024-04-26T21:45

2024-04-26T21:58

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно, сообщил телеканал "Общественное". "В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад", - говорится в материале, размещенном на сайте "Общественного". Как сообщает телеканал, власти намерены утилизировать памятник как металлолом, а на месте постамента открыть музей. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html

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в мире, украина, ровно, россия, сергей лавров