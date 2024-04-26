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В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам - РИА Новости, 26.04.2024
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21:45 26.04.2024 (обновлено: 21:58 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам - РИА Новости, 26.04.2024
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:45
2024-04-26T21:58
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно, сообщил телеканал "Общественное". "В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад", - говорится в материале, размещенном на сайте "Общественного". Как сообщает телеканал, власти намерены утилизировать памятник как металлолом, а на месте постамента открыть музей. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, ровно, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Ровно, Россия, Сергей Лавров
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам

"Общественное": в Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно, сообщил телеканал "Общественное".
«
"В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад", - говорится в материале, размещенном на сайте "Общественного".
Как сообщает телеканал, власти намерены утилизировать памятник как металлолом, а на месте постамента открыть музей.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
2 декабря 2023, 05:20
 
В миреУкраинаРовноРоссияСергей Лавров
 
 
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