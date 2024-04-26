https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам - РИА Новости, 26.04.2024
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:45
2024-04-26T21:45
2024-04-26T21:58
в мире
украина
ровно
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно, сообщил телеканал "Общественное". "В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад", - говорится в материале, размещенном на сайте "Общественного". Как сообщает телеканал, власти намерены утилизировать памятник как металлолом, а на месте постамента открыть музей. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html
украина
ровно
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровно, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Ровно, Россия, Сергей Лавров
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
"Общественное": в Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам