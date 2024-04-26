https://ria.ru/20240426/obstrel-1942426841.html

ВСУ обстреляли Херсонскую область

ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 26.04.2024

ВСУ обстреляли Херсонскую область

Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:15

2024-04-26T10:15

2024-04-26T10:15

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

каховка

владимир сальдо

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 прилетов", - сказал источник. По его словам, в результате обстрела Днепрян погибли двое мирных жителей, повреждён газопровод низкого давления, без газа остались 60 абонентов "Херсоноблгаза". В результате обстрела Таврийска ранение получил 12-летний ребёнок. Под огнем противника оказались еще шесть населенных пунктов: Каховка, Алешки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка. О гибели двух человек в селе Днепряны и ранении мальчика в городе Таврийск накануне сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20240425/saldo-1942252239.html

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия