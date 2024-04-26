https://ria.ru/20240426/obstrel-1942426841.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область
ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 26.04.2024
ВСУ обстреляли Херсонскую область
Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:15
2024-04-26T10:15
2024-04-26T10:15
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
каховка
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 прилетов", - сказал источник. По его словам, в результате обстрела Днепрян погибли двое мирных жителей, повреждён газопровод низкого давления, без газа остались 60 абонентов "Херсоноблгаза". В результате обстрела Таврийска ранение получил 12-летний ребёнок. Под огнем противника оказались еще шесть населенных пунктов: Каховка, Алешки, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка. О гибели двух человек в селе Днепряны и ранении мальчика в городе Таврийск накануне сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20240425/saldo-1942252239.html
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
днепр (город)
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области