Рейтинг@Mail.ru
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 26.04.2024 (обновлено: 13:23 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/obnalichka-1942476662.html
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.04.2024
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей
Силовики раскрыли действовавшую в нескольких регионах страны группировку из 80 человек, члены которой обналичили порядка 18 миллиардов рублей, сообщается в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:47
2024-04-26T13:23
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942456194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2aac166bd2e325127f96d1f5a3f4c5eb.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силовики раскрыли действовавшую в нескольких регионах страны группировку из 80 человек, члены которой обналичили порядка 18 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. "При силовой поддержке Росгвардии задержаны организаторы и участники крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег. Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. Злоумышленники незаконно обналичили около 18 миллиардов рублей – часть денег была получена в рамках заключённых государственных контрактов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России.Как уточняется на сайте Росгвардии, оперативные мероприятия по делу проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области.В Петербурге действовало преступное сообщество, обналичившее с 2020 по 2023 год не менее 7 миллиардов рублей, сообщала накануне пресс-служба СК РФ. В ведомстве отмечали, что силовиками 25 апреля в различных субъектах РФ было проведено более 40 обысков по местам жительства и в офисах.
https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание группировки, члены которой обналичили 18 миллиардов рублей
Силовики раскрыли действовавшую в нескольких регионах группировку из 80 человек, члены которой обналичили порядка 18 млрд рублей, сообщила Росгвардия и опубликовала видео с задержаниями
2024-04-26T12:47
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942456194_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a521ab10a88ee336b9af5284e202067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей

Росгвардия раскрыла группу из 80 человек, обналичившую 18 миллиардов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силовики раскрыли действовавшую в нескольких регионах страны группировку из 80 человек, члены которой обналичили порядка 18 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
«
"При силовой поддержке Росгвардии задержаны организаторы и участники крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег. Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. Злоумышленники незаконно обналичили около 18 миллиардов рублей – часть денег была получена в рамках заключённых государственных контрактов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Аферисты выманили у женщины 74 миллиона рублей через мессенджер
7 апреля, 14:35
Как уточняется на сайте Росгвардии, оперативные мероприятия по делу проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области.
В Петербурге действовало преступное сообщество, обналичившее с 2020 по 2023 год не менее 7 миллиардов рублей, сообщала накануне пресс-служба СК РФ. В ведомстве отмечали, что силовиками 25 апреля в различных субъектах РФ было проведено более 40 обысков по местам жительства и в офисах.
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала