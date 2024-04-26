https://ria.ru/20240426/obnalichka-1942476662.html
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.04.2024
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей
Силовики раскрыли действовавшую в нескольких регионах страны группировку из 80 человек, члены которой обналичили порядка 18 миллиардов рублей, сообщается в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:47
2024-04-26T12:47
2024-04-26T13:23
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Силовики раскрыли действовавшую в нескольких регионах страны группировку из 80 человек, члены которой обналичили порядка 18 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. "При силовой поддержке Росгвардии задержаны организаторы и участники крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег. Как установило следствие, преступная группа насчитывала порядка 80 человек. Злоумышленники незаконно обналичили около 18 миллиардов рублей – часть денег была получена в рамках заключённых государственных контрактов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что оперативные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России.Как уточняется на сайте Росгвардии, оперативные мероприятия по делу проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области.В Петербурге действовало преступное сообщество, обналичившее с 2020 по 2023 год не менее 7 миллиардов рублей, сообщала накануне пресс-служба СК РФ. В ведомстве отмечали, что силовиками 25 апреля в различных субъектах РФ было проведено более 40 обысков по местам жительства и в офисах.
https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html
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Задержание группировки, члены которой обналичили 18 миллиардов рублей
Силовики раскрыли действовавшую в нескольких регионах группировку из 80 человек, члены которой обналичили порядка 18 млрд рублей, сообщила Росгвардия и опубликовала видео с задержаниями
2024-04-26T12:47
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей
Росгвардия раскрыла группу из 80 человек, обналичившую 18 миллиардов рублей