https://ria.ru/20240426/merkuriy-1599002923.html

Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

Ретроградный Меркурий 2024: что это значит, периоды и как влияет на человека

Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2024 году,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:53

2024-04-26T12:53

2024-04-26T13:00

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ретроградный меркурий

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2024 году, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время — в материале РИА Новости.Что означает ретроградный МеркурийУ каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.— Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.Периоды ретроградного МеркурияМеркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель. По словам астролога Виктории Кременсковой, в 2024 году человечество столкнется с ретроградным Меркурием три раза:1 апреля - 25 апреля;5 августа - 28 августа;26 ноября - 15 декабря.На кого влияет ретроградный МеркурийПо словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.— У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них наоборот любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей, — отметила астролог.Почему астрологи опасаются ретроградных планет?Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).Стоит внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.Виктория Кременскова объясняет, что в этот период часто возвращаются те люди, с которыми закончены отношения: бывшая “половинка”, друзья, старые знакомые. Если есть желание возобновить общение, то это самый подходящий момент. Также в период ретроградного меркурия можно сделать все дела, которые накопились, и возвратиться к старым проектам, все, что было не закончено, с лёгкостью завершится. Астролог советует пересмотреть хобби и увлечения, они могут финансово поддержать, если найти способ их монетизировать.— Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий — это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю, — пояснила астролог.Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2024 годуОснователь и методист Школы классической астрологии Astrogramma Анна Галицкая рассказала РИА Новости, как ретроградный Меркурий повлияет на знаки зодиака в 2024 году. По ее словам, каждый год знаки, в которых происходит попятное движение Меркурия, меняются.В 2024-м будет задействована огненная стихия: с 1 по 25 апреля (24 дня) Меркурий пойдет в попятном движении по знаку Овна, соответственно, наиболее сильно ощутят на себе его влияние именно представители этого знака.Петля Меркурия будет в этом году наиболее влиятельной, потому что она совпадает еще и с грядущими затмениями: лунным 25 марта и солнечным 8 апреля. Именно солнечное затмение попадает на петлю Меркурия в Овне. Когда два астрологических фактора накладываются друг на друга, интересных коллизий и значимых событий значительно больше.Какие сферы будут затронуты? Учитывая то, что это Овен, могут быть активные действия и всевозможные конфликтные ситуации. Для тех, кто хотел бы начать какое-то дело, с одной стороны сложно будет что-то просчитать, с другой, если уже все давно подготовлено и нужно только стартовать, это не причина останавливаться.Но нужно понимать: если идет активная деятельность и возникают какие-то конфликты, лучше разбираться сразу, пока не закончилась петля Меркурия. Если на них не обращать внимания, они могут затянуться.Управитель затмения и ретроградного Меркурия — Марс. В это время он будет находиться в знаке Рыбы. В момент затмения Марс как раз подойдет к соединению с Сатурном. Это значит, что решительные действия могут быть очень результативны. При этом будет успешна деятельность, о которой человек не рассказывает другим, а также какие-то закрытые процессы.Важно в это время быть осторожными, так как в такие моменты часто повышена аварийность на дорогах, а люди легко идут на конфликты.Этот период будет позитивным для активных людей, которые привыкли брать инициативу в свои руки. Но важно учитывать то, что происходит вокруг, особенно последствия своих поступков. Важно просчитывать стратегию на несколько шагов вперед.Второй период ретроградности Меркурия начинается 5 августа в самом начале знака Девы и заканчивается 28 августа в 22° Льва. Он продлится примерно 23 дня. Больше всего это событие повлияет на тех, кто родился в последней декаде знака Льва и в самом начале знака Девы.Большую часть времени ретромеркурий будет во Льве, в этот период Солнце будет находиться там же, что делает особенный акцент на знаке.Это означает, что могут происходить какие-то яркие события, поездки на отдых. Учитывая то, что август — время отпусков, в период ретроградности Меркурия лучше посетить старых знакомых или места, в которых уже были. А вот в новых локациях могут ожидать разочарования, непонимание либо проблемы с логистикой, билетами, информацией.Это хорошее время для того, чтобы демонстрировать свои умственные способности, оно также благоприятно для гастролей, выступлений и т. д.Третья петля ретроградности Меркурия будет происходить с 26 ноября по 15 декабря 2024 года, когда он пойдет по знаку Стрелец. Больше всех на нее будут реагировать именно Стрельцы, хотя часто представители других знаков ощущают его влияние не менее сильно.В этот момент Стрельцы часто не понимают, почему в привычных местах или там, где, казалось бы, не должно быть никаких проблем, вдруг теряется информация, пропадают контакты, люди не выходят на связь, а то, что они говорили, передается с большими искажениями.Это воздействие ретроградного Меркурия, который в Стрельце находится в слабом положении. Все усугубляется тем, что управитель Стрельца Юпитер в этот период идет по знаку Близнецы, что создает сложности в поездках — как дальних, так и ближних, обучении, взаимодействии с преподавателями. В такие периоды возможна борьба авторитетов, каких-то теорий, которые могут быть оторваны от жизни.Чтобы снизить негативные проявления, лучше планировать все заранее, до наступления периода ретроградности Меркурия. Так как для тех, кто привык внимательно относиться к подобным вопросам, напротив, могут представиться возможности для развития.В целом в такие периоды важно соблюдать аккуратность на дорогах, учитывать, что могут быть неожиданные ситуации, искать обходные пути. К решению вопросов, связанных с передвижением или контактами, стоит подходить внимательно, потому что любые столкновения не приведут к нужным результатам.

https://ria.ru/20210203/kosmogramma-1595920827.html

https://ria.ru/20160510/1430366173.html

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общество, астрология, меркурий, земля, астрология, гороскоп, ретроградный меркурий