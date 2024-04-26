https://ria.ru/20240426/mchs-1942409231.html
В Великом Новгороде в загоревшейся многоэтажке спасли 16 человек
В Великом Новгороде в загоревшейся многоэтажке спасли 16 человек - РИА Новости, 26.04.2024
В Великом Новгороде в загоревшейся многоэтажке спасли 16 человек
Ночью во время пожара в многоэтажке Великого Новгорода спасены 16 человек, всего были эвакуированы 37, двум потребовалась медпомощь, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:30
2024-04-26T08:30
2024-04-26T08:30
происшествия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Ночью во время пожара в многоэтажке Великого Новгорода спасены 16 человек, всего были эвакуированы 37, двум потребовалась медпомощь, сообщает пресс-служба МЧС региона. Уточняется, что в ночь на пятницу в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова. Загорелась квартира на первом этаже, в доме было сильное задымление. "Личным составом государственной противопожарной службы с верхних этажей спасены 16 человек (в том числе с помощью спасательных устройств). Эвакуированы 37 человек. Двум людям потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что менее чем за час пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество комнаты.
https://ria.ru/20240422/spasenie-1941587314.html
https://ria.ru/20240425/pozhary-1942253359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде в загоревшейся многоэтажке спасли 16 человек
В Великом Новгороде с верхних этажей горящей многоэтажки спасли 16 человек