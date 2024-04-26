https://ria.ru/20240426/mashino-mesta-1942358578.html

Ефимов: в первом квартале жители приобрели у города 2,6 тысячи машино-мест

Ефимов: в первом квартале жители приобрели у города 2,6 тысячи машино-мест - РИА Новости, 26.04.2024

Ефимов: в первом квартале жители приобрели у города 2,6 тысячи машино-мест

За период первых трех месяцев текущего года жители Москвы приобрели 2,6 тысячи машино-мест у города, больше всего было куплено в ЮЗАО, заявил заммэраМосквы по... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:05

2024-04-26T14:05

2024-04-26T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. За период первых трех месяцев текущего года жители Москвы приобрели 2,6 тысячи машино-мест у города, больше всего было куплено в ЮЗАО, заявил заммэраМосквы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Ежегодно в столице растет спрос на машино-места как в паркингах жилых комплексов, так и в отдельно стоящих зданиях. С начала 2024-го москвичи купили 2,6 тысячи объектов общей площадью 39,5 тысячи квадратных метров. Это более чем на 60% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В первом квартале 2023-го горожане приобрели свыше 1,6 тысячи мест площадью 24,9 тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Отмечается, что желающие приобрести у города парковочные места могут это совершить по преимущественному праву и на торгах. Жители многоквартирных домов наделены преимущественным правом для покупки в своем подземном паркинге. Если существует единственная заявка на приобретение объекта, то договор купли-продажи заключается с физическим лицом по начальной стоимости. А если подано несколько заявок на выкуп парковочного места, то тогда должен пройти аукцион среди жильцов многоквартирного дома.Стать участником открытых торгов смогут физические и юридические лица. Они должны соответствовать требованиям законодательства РФ и подать заявку на участие.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что больше всего парковочных мест было выкуплено москвичами на территории ЮЗАО (892 места площадью 13,37 тыс. кв. м), в ЮВАО куплено 679 машино-мест, их площадь превышает 10,1 тыс. кв. м. А в ЗАО приобрели 533 парковочных места общей площадью свыше 8,6 тыс. кв. м. По его словам, за первый квартал текущего года машино-места были куплены у города в 10 столичных округах.Ранее Ефимов сообщал, что на территории САО в рамках программы комплексного развития территорий планируют построить новое жилье, школы, детсады, спортивные комплексы и деловую недвижимость. Сейчас на их месте располагаются объекты незавершенного строительства.

https://ria.ru/20240422/reorganizatsiya-1941150462.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы