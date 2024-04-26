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В KMZ рассказали, как удалось заменить продукцию украинского "Мотор Сич" - РИА Новости, 26.04.2024
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03:25 26.04.2024 (обновлено: 05:45 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html
В KMZ рассказали, как удалось заменить продукцию украинского "Мотор Сич"
В KMZ рассказали, как удалось заменить продукцию украинского "Мотор Сич" - РИА Новости, 26.04.2024
В KMZ рассказали, как удалось заменить продукцию украинского "Мотор Сич"
Военно-промышленный холдинг KMZ приступил в 2024 году к активному внедрению вакуумного литья для изготовления точных изделий, которые ранее производил... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T03:25
2024-04-26T05:45
технологии
россия
мотор сич
т-80
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ приступил в 2024 году к активному внедрению вакуумного литья для изготовления точных изделий, которые ранее производил украинский концерн "Мотор Сич", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.&quot;KMZ при поддержке специального конструкторского бюро СКБ-3 начало активное внедрение вакуумного литья для изготовления изделий, ранее никогда таким способом не изготавливаемых. В частности, изготовление деталей водометных двигателей, спрос на которые значительно вырос в последнее время, осуществляется в вакуумной печи без дополнительной обработки, что ускоряет процесс производства и, соответственно, выполнение контрактов&quot;, — сказал Даниленко.По его словам, ранее вакуумные печи в основном применялись в KMZ для изготовления деталей газотурбинных двигателей производства украинского предприятия "Мотор Сич". Это завихрители, лопатки, спрямляющие аппараты турбины.Применение технологии вакуумного литья позволит значительно нарастить скорость и качество производства двигателей. Ранее вакуумное литье применялось только в авиастроении для точного изготовления, в частности, лопаток для двигателей самолетов. "Само вакуумное литье — это тематика высокоточных отливок для изготовления лопаток самолетных и энергетических газотурбинных двигателей, плюс спрямляющие и сопловые аппараты, плюс изделия для установки на газотурбинные двигатели для танковых моторов ГТД-1250, которые устанавливаются на танке типа Т-80", — сказал Даниленко.Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен во всех сегментах военной техники, выпускаемой в России, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в России испытательным центром дизельных двигателей.
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технологии, россия, мотор сич, т-80
Технологии, Россия, Мотор Сич, Т-80
В KMZ рассказали, как удалось заменить продукцию украинского "Мотор Сич"

KMZ: внедрение вакуумного литья помогло заменить продукцию концерна "Мотор Сич"

© Фото : KMZДеталь, выполненная вакуумным литьем
Деталь, выполненная вакуумным литьем - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : KMZ
Деталь, выполненная вакуумным литьем. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ приступил в 2024 году к активному внедрению вакуумного литья для изготовления точных изделий, которые ранее производил украинский концерн "Мотор Сич", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
«

"KMZ при поддержке специального конструкторского бюро СКБ-3 начало активное внедрение вакуумного литья для изготовления изделий, ранее никогда таким способом не изготавливаемых. В частности, изготовление деталей водометных двигателей, спрос на которые значительно вырос в последнее время, осуществляется в вакуумной печи без дополнительной обработки, что ускоряет процесс производства и, соответственно, выполнение контрактов", — сказал Даниленко.

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По его словам, ранее вакуумные печи в основном применялись в KMZ для изготовления деталей газотурбинных двигателей производства украинского предприятия "Мотор Сич". Это завихрители, лопатки, спрямляющие аппараты турбины.
Применение технологии вакуумного литья позволит значительно нарастить скорость и качество производства двигателей. Ранее вакуумное литье применялось только в авиастроении для точного изготовления, в частности, лопаток для двигателей самолетов.
"Само вакуумное литье — это тематика высокоточных отливок для изготовления лопаток самолетных и энергетических газотурбинных двигателей, плюс спрямляющие и сопловые аппараты, плюс изделия для установки на газотурбинные двигатели для танковых моторов ГТД-1250, которые устанавливаются на танке типа Т-80", — сказал Даниленко.
Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен во всех сегментах военной техники, выпускаемой в России, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в России испытательным центром дизельных двигателей.
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