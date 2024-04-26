https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html

В KMZ рассказали, как удалось заменить продукцию украинского "Мотор Сич"

В KMZ рассказали, как удалось заменить продукцию украинского "Мотор Сич" - РИА Новости, 26.04.2024

В KMZ рассказали, как удалось заменить продукцию украинского "Мотор Сич"

Военно-промышленный холдинг KMZ приступил в 2024 году к активному внедрению вакуумного литья для изготовления точных изделий, которые ранее производил... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T03:25

2024-04-26T03:25

2024-04-26T05:45

технологии

россия

мотор сич

т-80

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ приступил в 2024 году к активному внедрению вакуумного литья для изготовления точных изделий, которые ранее производил украинский концерн "Мотор Сич", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко."KMZ при поддержке специального конструкторского бюро СКБ-3 начало активное внедрение вакуумного литья для изготовления изделий, ранее никогда таким способом не изготавливаемых. В частности, изготовление деталей водометных двигателей, спрос на которые значительно вырос в последнее время, осуществляется в вакуумной печи без дополнительной обработки, что ускоряет процесс производства и, соответственно, выполнение контрактов", — сказал Даниленко.По его словам, ранее вакуумные печи в основном применялись в KMZ для изготовления деталей газотурбинных двигателей производства украинского предприятия "Мотор Сич". Это завихрители, лопатки, спрямляющие аппараты турбины.Применение технологии вакуумного литья позволит значительно нарастить скорость и качество производства двигателей. Ранее вакуумное литье применялось только в авиастроении для точного изготовления, в частности, лопаток для двигателей самолетов. "Само вакуумное литье — это тематика высокоточных отливок для изготовления лопаток самолетных и энергетических газотурбинных двигателей, плюс спрямляющие и сопловые аппараты, плюс изделия для установки на газотурбинные двигатели для танковых моторов ГТД-1250, которые устанавливаются на танке типа Т-80", — сказал Даниленко.Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен во всех сегментах военной техники, выпускаемой в России, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в России испытательным центром дизельных двигателей.

https://ria.ru/20231211/printer-1914987363.html

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технологии, россия, мотор сич, т-80