Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:00 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/khab-1942553422.html
В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб
В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб - РИА Новости, 26.04.2024
В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб
Новый транспортно-логистический хаб в Селятино начали строить Подмосковье, Китай и Казахстан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:00
2024-04-26T17:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
казахстан
андрей воробьев
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942553656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79bde3b9dd6bcca48398713f7b333098.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Новый транспортно-логистический хаб в Селятино начали строить Подмосковье, Китай и Казахстан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино", - говорится в сообщении. Отмечается, что в торжественной церемонии закладки капсулы в его основание приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО "НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев. Также добавляется, что новый терминал войдет в состав ТЛЦ "Селятино". "Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне - нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана - намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас. Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций - все это принципиально важно", - приводит пресс-служба слова Воробьева. По словам Воробьева, все три стороны работают плечом к плечу для того, чтобы каждый год мы видели результаты экономические и технологические успехи. Кроме того, завершить работы планируют уже в следующем году. После реализации второй очереди через ТЛЦ "Селятино" будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое - с 180 тысяч тонн до 550 тысяч тонн. Также создается 1,5 тысячи новых рабочих мест. -0-
https://ria.ru/20231021/produktsiya-1904410699.html
https://ria.ru/20231012/agrokhab-1902323615.html
московская область (подмосковье)
китай
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942553656_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4089196867470d919108bc347c385126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), китай, казахстан, андрей воробьев, си цзиньпин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Казахстан, Андрей Воробьев, Си Цзиньпин

В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО "НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев на торжественной церемонии закладки нового транспортно-логистического хаба
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО НК КТЖ Нурлан Сауранбаев на торжественной церемонии закладки нового транспортно-логистического хаба - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО "НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев на торжественной церемонии закладки нового транспортно-логистического хаба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Новый транспортно-логистический хаб в Селятино начали строить Подмосковье, Китай и Казахстан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в торжественной церемонии закладки капсулы в его основание приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО "НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев.
Также добавляется, что новый терминал войдет в состав ТЛЦ "Селятино".
Андрей Воробьев с партнёрами из КНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Воробьев обсудил с партнёрами из КНР развитие хаба китайских товаров в МО
21 октября 2023, 20:00
"Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне - нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана - намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас. Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций - все это принципиально важно", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
По словам Воробьева, все три стороны работают плечом к плечу для того, чтобы каждый год мы видели результаты экономические и технологические успехи.
Кроме того, завершить работы планируют уже в следующем году.
После реализации второй очереди через ТЛЦ "Селятино" будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое - с 180 тысяч тонн до 550 тысяч тонн. Также создается 1,5 тысячи новых рабочих мест. -0-
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Продукцию на 1,6 миллиона тонн экспортировали через подмосковный агрохаб
12 октября 2023, 17:19
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КитайКазахстанАндрей ВоробьевСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала