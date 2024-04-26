https://ria.ru/20240426/khab-1942553422.html

В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб

В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб - РИА Новости, 26.04.2024

В Подмосковье начали строить новый транспортно-логистический хаб

Новый транспортно-логистический хаб в Селятино начали строить Подмосковье, Китай и Казахстан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:00

2024-04-26T17:00

2024-04-26T17:00

новости подмосковья

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китай

казахстан

андрей воробьев

си цзиньпин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Новый транспортно-логистический хаб в Селятино начали строить Подмосковье, Китай и Казахстан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино", - говорится в сообщении. Отмечается, что в торжественной церемонии закладки капсулы в его основание приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО "НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев. Также добавляется, что новый терминал войдет в состав ТЛЦ "Селятино". "Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне - нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана - намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас. Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций - все это принципиально важно", - приводит пресс-служба слова Воробьева. По словам Воробьева, все три стороны работают плечом к плечу для того, чтобы каждый год мы видели результаты экономические и технологические успехи. Кроме того, завершить работы планируют уже в следующем году. После реализации второй очереди через ТЛЦ "Селятино" будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое - с 180 тысяч тонн до 550 тысяч тонн. Также создается 1,5 тысячи новых рабочих мест. -0-

https://ria.ru/20231021/produktsiya-1904410699.html

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московская область (подмосковье)

китай

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), китай, казахстан, андрей воробьев, си цзиньпин