https://ria.ru/20240426/ishim-1942547881.html

Тюменские власти опровергли сообщение о том, что мэр Ишима попал в больницу

Тюменские власти опровергли сообщение о том, что мэр Ишима попал в больницу - РИА Новости, 26.04.2024

Тюменские власти опровергли сообщение о том, что мэр Ишима попал в больницу

Сообщения о том, что глава города Ишима Тюменской области находится в больнице с сердечным приступом не соответствует действительности, он на рабочем месте,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:43

2024-04-26T16:43

2024-04-26T16:43

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 26 апр - РИА Новости. Сообщения о том, что глава города Ишима Тюменской области находится в больнице с сердечным приступом не соответствует действительности, он на рабочем месте, сообщает информцентр правительства региона. "Сегодня появился пост о том, что мэр города Ишима Тюменской области Фёдор Шишкин находится в больнице с сердечным приступом. Администрация города Ишима данную информацию не подтверждает. Федор Борисович находится на рабочем месте, руководит процессами, связанными с противодействием паводку", – указано в сообщении. В частности, отмечается, что в пятницу глава муниципалитета вместе с главой Минстроя, полпредом в УрФО и губернатором выезжал на осмотр дамб и других сооружений, общался с горожанами, пострадавшими от паводка. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуировано более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 581 человек, в том числе 201 ребенок. Подтопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.

https://ria.ru/20240424/ishim-1941953082.html

https://ria.ru/20240424/uroven-1941915693.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ишим (река), тюменская область, тобол (река), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024