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Гуцул заявила, что глава МВД и глава полиции должны уйти - РИА Новости, 26.04.2024
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22:11 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/gutsul-1942635829.html
Гуцул заявила, что глава МВД и глава полиции должны уйти
Гуцул заявила, что глава МВД и глава полиции должны уйти - РИА Новости, 26.04.2024
Гуцул заявила, что глава МВД и глава полиции должны уйти
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что министр внутренних дел и глава полиции республики должны уйти из-за психологического... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:11
2024-04-26T22:11
в мире
молдавия
россия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
евразийский экономический союз
возрождение
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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что министр внутренних дел и глава полиции республики должны уйти из-за психологического давления, которому они подвергли граждан в последнее время. Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В нынешний свой приезд глава автономии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока. Сторонники Гуцул ждали ее в аэропорту больше часа, была объяснена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Появление Гуцул ее сторонники встретили аплодисментами. Она сообщила, что ее хотели допросить, но передумали. Однако в аэропорту остались члены правительства Гагаузии, в отношении которых полиция хочет составить протоколы. Гуцул вызвала для них адвокатов. "Хочу прокомментировать то, что случилось несколько дней назад, какому унижению и психологическому подверглись люди в аэропорту Кишинева (в понедельник делегаты прошедшего в Москве съезда часами удерживались в аэропорту - ред.). Хотела бы сказать министру внутренних дел и главе гениспектората полиции, что они должны подать в отставку. Они не должны были допустить такого отношения к своим гражданам. Они сегодня на службе у народа Молдовы, а не на службе у некоторых лиц, которые сидят в правительстве и парламенте", - заявила Гуцул. Она отметила, что смогла добиться в РФ надбавок к пенсиям и зарплатам для гагаузов. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, евразийский экономический союз, возрождение, таможенный союз
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евразийский экономический союз, Возрождение, Таможенный союз
Гуцул заявила, что глава МВД и глава полиции должны уйти

Гуцул: глава МВД и глава полиции должны уйти из-за психологического давления

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что министр внутренних дел и глава полиции республики должны уйти из-за психологического давления, которому они подвергли граждан в последнее время.
Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В нынешний свой приезд глава автономии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Гуцул заявила, что Гагаузия видит будущее Молдавии в ЕЭС
24 апреля, 14:37
Сторонники Гуцул ждали ее в аэропорту больше часа, была объяснена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Появление Гуцул ее сторонники встретили аплодисментами. Она сообщила, что ее хотели допросить, но передумали. Однако в аэропорту остались члены правительства Гагаузии, в отношении которых полиция хочет составить протоколы. Гуцул вызвала для них адвокатов. "Хочу прокомментировать то, что случилось несколько дней назад, какому унижению и психологическому подверглись люди в аэропорту Кишинева (в понедельник делегаты прошедшего в Москве съезда часами удерживались в аэропорту - ред.). Хотела бы сказать министру внутренних дел и главе гениспектората полиции, что они должны подать в отставку. Они не должны были допустить такого отношения к своим гражданам. Они сегодня на службе у народа Молдовы, а не на службе у некоторых лиц, которые сидят в правительстве и парламенте", - заявила Гуцул.
Она отметила, что смогла добиться в РФ надбавок к пенсиям и зарплатам для гагаузов.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к сторонникам
21:24
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуЕвразийский экономический союзВозрождениеТаможенный союз
 
 
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