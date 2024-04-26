https://ria.ru/20240426/finansirovanie-1942544373.html
Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания
Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания - РИА Новости, 26.04.2024
Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания
Компания "Плодоовощторг" из Ростовской области выполнит заключенные контракты на поставку питания для детских садов благодаря льготной финансовой поддержке... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:31
2024-04-26T16:31
2024-04-26T16:33
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания "Плодоовощторг" из Ростовской области выполнит заключенные контракты на поставку питания для детских садов благодаря льготной финансовой поддержке центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Генеральный директор предприятия Рита Татарская рассказала, что кроме горячих обедов, на производстве изготавливают хлебобулочные изделия и печенье. "У нас есть автопарк из 10 машин, который выполняет поставки два раза в день, а также 13 собственных розничных магазинов по всей Ростовской области. Качество продукции подтверждено сертификатом "Сделано на Дону". Все это позволяет регулярно участвовать в тендерах, и в 60% случаев мы становимся победителями и заключаем контракты", - сказала Татарская, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в планах – заменить два старых складских помещения и построить новые. Поэтому производство намерено вновь обратиться за финансированием в центр "Мой бизнес". Сегодня в регионе действует семь центров, открытых по инициативе губернатора Ростовской области в шести крупных городах по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240425/zaymy-1942270693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Твой бизнес, Ростовская область, Бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)