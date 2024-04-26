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Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания - РИА Новости, 26.04.2024
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16:31 26.04.2024 (обновлено: 16:33 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/finansirovanie-1942544373.html
Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания
Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания - РИА Новости, 26.04.2024
Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания
Компания "Плодоовощторг" из Ростовской области выполнит заключенные контракты на поставку питания для детских садов благодаря льготной финансовой поддержке... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:31
2024-04-26T16:33
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания "Плодоовощторг" из Ростовской области выполнит заключенные контракты на поставку питания для детских садов благодаря льготной финансовой поддержке центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Генеральный директор предприятия Рита Татарская рассказала, что кроме горячих обедов, на производстве изготавливают хлебобулочные изделия и печенье. "У нас есть автопарк из 10 машин, который выполняет поставки два раза в день, а также 13 собственных розничных магазинов по всей Ростовской области. Качество продукции подтверждено сертификатом "Сделано на Дону". Все это позволяет регулярно участвовать в тендерах, и в 60% случаев мы становимся победителями и заключаем контракты", - сказала Татарская, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в планах – заменить два старых складских помещения и построить новые. Поэтому производство намерено вновь обратиться за финансированием в центр "Мой бизнес". Сегодня в регионе действует семь центров, открытых по инициативе губернатора Ростовской области в шести крупных городах по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
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ростовская область, бизнес, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Ростовская область, Бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания

© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской областиРостовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания
Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской области
Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания "Плодоовощторг" из Ростовской области выполнит заключенные контракты на поставку питания для детских садов благодаря льготной финансовой поддержке центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.
Генеральный директор предприятия Рита Татарская рассказала, что кроме горячих обедов, на производстве изготавливают хлебобулочные изделия и печенье.
«
"У нас есть автопарк из 10 машин, который выполняет поставки два раза в день, а также 13 собственных розничных магазинов по всей Ростовской области. Качество продукции подтверждено сертификатом "Сделано на Дону". Все это позволяет регулярно участвовать в тендерах, и в 60% случаев мы становимся победителями и заключаем контракты", - сказала Татарская, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в планах – заменить два старых складских помещения и построить новые. Поэтому производство намерено вновь обратиться за финансированием в центр "Мой бизнес".
Сегодня в регионе действует семь центров, открытых по инициативе губернатора Ростовской области в шести крупных городах по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
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