https://ria.ru/20240426/finansirovanie-1942544373.html

Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания

Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания - РИА Новости, 26.04.2024

Ростовское предприятие получило льготное финансирование на поставку питания

Компания "Плодоовощторг" из Ростовской области выполнит заключенные контракты на поставку питания для детских садов благодаря льготной финансовой поддержке... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:31

2024-04-26T16:31

2024-04-26T16:33

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания "Плодоовощторг" из Ростовской области выполнит заключенные контракты на поставку питания для детских садов благодаря льготной финансовой поддержке центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Генеральный директор предприятия Рита Татарская рассказала, что кроме горячих обедов, на производстве изготавливают хлебобулочные изделия и печенье. "У нас есть автопарк из 10 машин, который выполняет поставки два раза в день, а также 13 собственных розничных магазинов по всей Ростовской области. Качество продукции подтверждено сертификатом "Сделано на Дону". Все это позволяет регулярно участвовать в тендерах, и в 60% случаев мы становимся победителями и заключаем контракты", - сказала Татарская, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в планах – заменить два старых складских помещения и построить новые. Поэтому производство намерено вновь обратиться за финансированием в центр "Мой бизнес". Сегодня в регионе действует семь центров, открытых по инициативе губернатора Ростовской области в шести крупных городах по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240425/zaymy-1942270693.html

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Алёна Пава

ростовская область, бизнес, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)