Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд"
Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ стала картина "Стыд" режиссера Сальгадо
© Centro De Capacitación Cinematográfica A.C., 2021Кадр из фильма "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо
© Centro De Capacitación Cinematográfica A.C., 2021
Кадр из фильма "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо совместного производства Мексики и Катара признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.
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"Главная награда за лучший фильм достается фильму "Стыд" Мигеля Сальдаго"", - сказал председатель жюри Фридрик Тор Фридрикссон.
В основном конкурсе было представлено 10 фильмов: "21 рубин" Чиприана Меги (Румыния), "Выжить в Мо…" Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), "Дыхание Холода" Нахида Азизи Седига (Иран), "Лесной царь" Горана Радовановича (Сербия), "Меж псом и волком" Мурата Дюзгюноглу (Турция), "Нирвана" Асифа Ислама (Бангладеш), "Стыд" Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар), а также два фильма из Германии - "Мартин читает коран" Юрия Сауле и "Шлимазл" Силке Эндерса.
От России в программе была заявлена картина Ивана Соснина "Пришелец".
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"И мы продолжаем смотреть кино, пусть кино победит", - заявил Сальгадо, получая приз.
Московский международный кинофестиваль в 2024 году проходит с 19 по 26 апреля.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.