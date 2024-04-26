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Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд" - РИА Новости, 26.04.2024
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20:36 26.04.2024 (обновлено: 20:46 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/film-1942623509.html
Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд"
Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд" - РИА Новости, 26.04.2024
Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд"
Картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо совместного производства Мексики и Катара признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:36
2024-04-26T20:46
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо совместного производства Мексики и Катара признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости. "Главная награда за лучший фильм достается фильму "Стыд" Мигеля Сальдаго"", - сказал председатель жюри Фридрик Тор Фридрикссон. В основном конкурсе было представлено 10 фильмов: "21 рубин" Чиприана Меги (Румыния), "Выжить в Мо…" Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), "Дыхание Холода" Нахида Азизи Седига (Иран), "Лесной царь" Горана Радовановича (Сербия), "Меж псом и волком" Мурата Дюзгюноглу (Турция), "Нирвана" Асифа Ислама (Бангладеш), "Стыд" Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар), а также два фильма из Германии - "Мартин читает коран" Юрия Сауле и "Шлимазл" Силке Эндерса. От России в программе была заявлена картина Ивана Соснина "Пришелец". "И мы продолжаем смотреть кино, пусть кино победит", - заявил Сальгадо, получая приз. Московский международный кинофестиваль в 2024 году проходит с 19 по 26 апреля. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
https://ria.ru/20240426/mmkf-1942622050.html
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румыния, россия, молдавия, сергей эйзенштейн, ричард гир, алан паркер
Румыния, Россия, Молдавия, Сергей Эйзенштейн, Ричард Гир, Алан Паркер
Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд"

Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ стала картина "Стыд" режиссера Сальгадо

© Centro De Capacitación Cinematográfica A.C., 2021Кадр из фильма "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо
Кадр из фильма Стыд режиссера Мигеля Сальгадо
© Centro De Capacitación Cinematográfica A.C., 2021
Кадр из фильма "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо совместного производства Мексики и Катара признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Главная награда за лучший фильм достается фильму "Стыд" Мигеля Сальдаго"", - сказал председатель жюри Фридрик Тор Фридрикссон.
Кадр из фильма Лгунья Юлии Трофимовой
Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина "Лгунья" Юлии Трофимовой
20:27
В основном конкурсе было представлено 10 фильмов: "21 рубин" Чиприана Меги (Румыния), "Выжить в Мо…" Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), "Дыхание Холода" Нахида Азизи Седига (Иран), "Лесной царь" Горана Радовановича (Сербия), "Меж псом и волком" Мурата Дюзгюноглу (Турция), "Нирвана" Асифа Ислама (Бангладеш), "Стыд" Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар), а также два фильма из Германии - "Мартин читает коран" Юрия Сауле и "Шлимазл" Силке Эндерса.
От России в программе была заявлена картина Ивана Соснина "Пришелец".
«
"И мы продолжаем смотреть кино, пусть кино победит", - заявил Сальгадо, получая приз.
Московский международный кинофестиваль в 2024 году проходит с 19 по 26 апреля.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
Киножурналист, продюсер, автор и ведущий программы Индустрия кино, председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Голливуд уже не сможет работать в России как раньше, заявили на ММКФ
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РумынияРоссияМолдавияСергей ЭйзенштейнРичард ГирАлан Паркер
 
 
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