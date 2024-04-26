https://ria.ru/20240426/film-1942623509.html

Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд"

Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд" - РИА Новости, 26.04.2024

Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд"

Картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо совместного производства Мексики и Катара признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:36

2024-04-26T20:36

2024-04-26T20:46

румыния

россия

молдавия

сергей эйзенштейн

ричард гир

алан паркер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942625114_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_b34f9274e9e9bedaaf3922ce2e9e73fb.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо совместного производства Мексики и Катара признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости. "Главная награда за лучший фильм достается фильму "Стыд" Мигеля Сальдаго"", - сказал председатель жюри Фридрик Тор Фридрикссон. В основном конкурсе было представлено 10 фильмов: "21 рубин" Чиприана Меги (Румыния), "Выжить в Мо…" Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), "Дыхание Холода" Нахида Азизи Седига (Иран), "Лесной царь" Горана Радовановича (Сербия), "Меж псом и волком" Мурата Дюзгюноглу (Турция), "Нирвана" Асифа Ислама (Бангладеш), "Стыд" Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар), а также два фильма из Германии - "Мартин читает коран" Юрия Сауле и "Шлимазл" Силке Эндерса. От России в программе была заявлена картина Ивана Соснина "Пришелец". "И мы продолжаем смотреть кино, пусть кино победит", - заявил Сальгадо, получая приз. Московский международный кинофестиваль в 2024 году проходит с 19 по 26 апреля. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.

https://ria.ru/20240426/mmkf-1942622050.html

https://ria.ru/20240424/gollivud-1941973197.html

румыния

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, россия, молдавия, сергей эйзенштейн, ричард гир, алан паркер