https://ria.ru/20240426/diplomatiya-1942471097.html
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 26.04.2024
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна палестино-израильский конфликт
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни палестино-израильский конфликт и обострение в Красном море,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:38
2024-04-26T12:38
2024-04-26T12:38
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сергей лавров
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни палестино-израильский конфликт и обострение в Красном море, сообщили в МИД РФ. "В ходе обмена мнениями была проведена обстоятельная "сверка часов" по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на сохраняющуюся напряженность в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострение обстановки в Красном море и прилегающих к нему акваториях", - говорится в сообщении о телефонной беседе министров в пятницу. Лавров и Аз-Зайяни отметили важность усилий по снижению эскалации в этом регионе и выстраиванию системы коллективной безопасности.
https://ria.ru/20231015/konflikt-1902930270.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, красное море, бахрейн, сергей лавров
В мире, Россия, Красное море, Бахрейн, Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна палестино-израильский конфликт
Главы МИД России и Бахрейна обсудили Ближний Восток и ситуацию в Красном море
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни палестино-израильский конфликт и обострение в Красном море, сообщили в МИД РФ.
"В ходе обмена мнениями была проведена обстоятельная "сверка часов" по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на сохраняющуюся напряженность в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострение обстановки в Красном море и прилегающих к нему акваториях", - говорится в сообщении о телефонной беседе министров в пятницу.
Лавров и Аз-Зайяни отметили важность усилий по снижению эскалации в этом регионе и выстраиванию системы коллективной безопасности.