https://ria.ru/20240426/diplomatiya-1942471097.html

Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 26.04.2024

Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни палестино-израильский конфликт и обострение в Красном море,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:38

2024-04-26T12:38

2024-04-26T12:38

в мире

россия

красное море

бахрейн

сергей лавров

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни палестино-израильский конфликт и обострение в Красном море, сообщили в МИД РФ. "В ходе обмена мнениями была проведена обстоятельная "сверка часов" по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на сохраняющуюся напряженность в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострение обстановки в Красном море и прилегающих к нему акваториях", - говорится в сообщении о телефонной беседе министров в пятницу. Лавров и Аз-Зайяни отметили важность усилий по снижению эскалации в этом регионе и выстраиванию системы коллективной безопасности.

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902930270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, красное море, бахрейн, сергей лавров