https://ria.ru/20240426/detsady-1942359123.html

Ефимов: в Новой Москве построили 147 школ и детсадов с 2012 года

Ефимов: в Новой Москве построили 147 школ и детсадов с 2012 года - РИА Новости, 26.04.2024

Ефимов: в Новой Москве построили 147 школ и детсадов с 2012 года

На территории Новой Москвы с момента ее присоединения к столице было построено и введено в строй 48 общеобразовательных школ и почти сто детсадов, заявил... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:07

2024-04-26T10:07

2024-04-26T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. На территории Новой Москвы с момента ее присоединения к столице было построено и введено в строй 48 общеобразовательных школ и почти сто детсадов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Школы и детские сады строились как за счет средств, которые были заложены в столичную Адресную инвестиционную программу (АИП), так и с помощью средств инвесторов."Город придерживается политики комплексного освоения территорий ТиНАО. Вместе со строительством нового жилья там возводят социальные объекты. С 2012 года в округах появилось более 40 тысяч учебных мест в школах и более 20 тысяч ‒ в дошкольных учреждениях. В прошлом году в ТиНАО построили 27 новых объектов образования ‒ 12 школ и 15 детских садов", ‒ сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Отмечается, что в новых школах и детских садах ребята смогут всесторонне развиваться. Там есть возможности для эффективного развития индивидуальности каждого ученика с учетом его склонностей, интересов, а также уровня активности.Кроме того, в детсадах имеются специальные залы для занятий, кружковые, спальни, методические и медицинские кабинеты. Также там для ребят доступны раздевалки, буфеты. В зданиях присутствуют и пищеблоки полного технологического цикла. В помещениях были установлены окна с увеличенным остеклением, обустроены удобные выходы из зданий в уличное пространство. Также для ребят доступны игровые площадки.В помещениях образовательных учреждений имеется все необходимое оборудование.Школьники смогут заниматься в современных кабинетах. Там также есть ИТ-полигоны, робоклассы, лаборатории, где можно проводить исследовательскую деятельность. В кабинетах и общешкольных пространствах доступно для учеников высокотехнологичное оборудование. Физической культурой теперь можно заниматься в больших спортивных блоках с залами. На территории просторных школьных дворов есть спортивные зоны, а также озеленение.В свою очередь, глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что новые школы и детские сады построены с учетом мер безопасности детей, воспитателей и преподавателей. За этим следят системы охранного телевидения, аварийного освещения. Здания оснащены видеодомофонной связью, системами контроля и управления доступом, пожарной сигнализацией. Он добавил, что для ребят с ограниченными возможностями здоровья также созданы все условия для обучения.Мэр столицы Сергей Собянин ранее объявил о скором открытии новой школы на территории Новой Москвы. По его поручению развитие социальной инфраструктуры – это один из приоритетных направлений в мегаполисе. К началу 2026 года в Троицком и Новомосковском административных округах будут возведены еще порядка 80 объектов образования, 30 из которых ‒ в 2024 году.Формирование комфортной, качественной городской среды подразумевает активное возведение объектов соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов в городе. Всего в рамках регпроекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" с 2011 года в Москве было построено и введено в строй свыше 600 школ и детсадов.Ранее Ефимов сообщал, что более 110 новостроек возводят в Москве на месте снесенных домов в рамках городской программы реновации жилищного фонда.

https://ria.ru/20240425/efimov-1942144368.html

https://ria.ru/20240423/produktsiya-1941611509.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы