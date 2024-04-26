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Сотрудник фирмы Бородина сообщил, что семья бизнесмена находится в России - РИА Новости, 26.04.2024
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03:23 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/borodin-1942393678.html
Сотрудник фирмы Бородина сообщил, что семья бизнесмена находится в России
Сотрудник фирмы Бородина сообщил, что семья бизнесмена находится в России - РИА Новости, 26.04.2024
Сотрудник фирмы Бородина сообщил, что семья бизнесмена находится в России
Семья предпринимателя Сергея Бородина - фигуранта дела замминистра обороны России Тимура Иванова - находится в РФ, "никто никуда не убегал", рассказал РИА... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T03:23
2024-04-26T03:23
происшествия
россия
сергей бородин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семья предпринимателя Сергея Бородина - фигуранта дела замминистра обороны России Тимура Иванова - находится в РФ, "никто никуда не убегал", рассказал РИА Новости Василий Ворожбит - гендиректор фирмы "Агрокомплекс русское село", соучредителем которой является арестованный. Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан 23 апреля. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает. Вторым фигурантом дела стал Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован по обвинению в получении взятки. По словам Ворожбита, Бородина он видел около двух недель назад, говорили о работе, а с Ивановым "никогда не общался". "Семья Бородина в России, никто никуда не убегал", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что с Бородиным они работали вместе более года. "Он является у нас учредителем,... мы в отношениях начальника и сотрудника", - сказал Ворожбит, добавив, что со стороны Бородина "были вложения на развитие компании".
https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html
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происшествия, россия, сергей бородин, тимур иванов
Происшествия, Россия, Сергей Бородин, Тимур Иванов
Сотрудник фирмы Бородина сообщил, что семья бизнесмена находится в России

Сотрудник фирмы Бородина Ворожбит: семья бизнесмена находится в России

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Семья предпринимателя Сергея Бородина - фигуранта дела замминистра обороны России Тимура Иванова - находится в РФ, "никто никуда не убегал", рассказал РИА Новости Василий Ворожбит - гендиректор фирмы "Агрокомплекс русское село", соучредителем которой является арестованный.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан 23 апреля. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
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Вторым фигурантом дела стал Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован по обвинению в получении взятки.
По словам Ворожбита, Бородина он видел около двух недель назад, говорили о работе, а с Ивановым "никогда не общался". "Семья Бородина в России, никто никуда не убегал", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что с Бородиным они работали вместе более года. "Он является у нас учредителем,... мы в отношениях начальника и сотрудника", - сказал Ворожбит, добавив, что со стороны Бородина "были вложения на развитие компании".
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