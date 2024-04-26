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Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе - РИА Новости, 26.04.2024
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20:20 26.04.2024 (обновлено: 20:22 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/bayden-1942620976.html
Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе
Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе - РИА Новости, 26.04.2024
Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе
Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что "валял дурака" в годы обучения в юридической школе и не относился к процессу обучения достаточно серьезно. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:20
2024-04-26T20:22
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что "валял дурака" в годы обучения в юридической школе и не относился к процессу обучения достаточно серьезно. "Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно", - сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM. Байден отметил, что приобрел учебники только к середине первого семестра.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе

Байден заявил, что не относился к процессу обучения в юридической школе серьезно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что "валял дурака" в годы обучения в юридической школе и не относился к процессу обучения достаточно серьезно.
"Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно", - сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.
Байден отметил, что приобрел учебники только к середине первого семестра.
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