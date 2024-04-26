https://ria.ru/20240426/bayden-1942620976.html
Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе
Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе - РИА Новости, 26.04.2024
Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе
Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что "валял дурака" в годы обучения в юридической школе и не относился к процессу обучения достаточно серьезно. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:20
2024-04-26T20:20
2024-04-26T20:22
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ed83dee1765ce4e5649dab3835bc2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что "валял дурака" в годы обучения в юридической школе и не относился к процессу обучения достаточно серьезно. "Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно", - сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM. Байден отметил, что приобрел учебники только к середине первого семестра.
https://ria.ru/20231023/bayden-1904815335.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6de5a26829884cccc71951d408c4487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе
Байден заявил, что не относился к процессу обучения в юридической школе серьезно