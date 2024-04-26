https://ria.ru/20240426/bayden-1942620976.html

Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе

Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе - РИА Новости, 26.04.2024

Байден рассказал, как "валял дурака" в юридической школе

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что "валял дурака" в годы обучения в юридической школе и не относился к процессу обучения достаточно серьезно. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:20

2024-04-26T20:20

2024-04-26T20:22

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что "валял дурака" в годы обучения в юридической школе и не относился к процессу обучения достаточно серьезно. "Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно", - сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM. Байден отметил, что приобрел учебники только к середине первого семестра.

https://ria.ru/20231023/bayden-1904815335.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден