https://ria.ru/20240426/b-1942495821.html
Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ
Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ - РИА Новости, 26.04.2024
Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ
Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:47
2024-04-26T13:47
2024-04-26T13:47
экономика
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. "Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.
https://ria.ru/20240426/bezrabotnye-1599982658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ
ЦБ: в России вырос дефицит рабочей силы