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Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ - РИА Новости, 26.04.2024
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13:47 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/b-1942495821.html
Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ
Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ - РИА Новости, 26.04.2024
Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ
Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:47
2024-04-26T13:47
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. "Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ

ЦБ: в России вырос дефицит рабочей силы

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ.
"Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.
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