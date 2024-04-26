https://ria.ru/20240426/b-1942495821.html

Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ

Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ - РИА Новости, 26.04.2024

Жесткость рынка труда продолжает нарастать, заявил ЦБ

Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:47

2024-04-26T13:47

2024-04-26T13:47

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. "Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.

https://ria.ru/20240426/bezrabotnye-1599982658.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)