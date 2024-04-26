https://ria.ru/20240426/al-masira-1942386452.html

Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе

Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 26.04.2024

Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T00:16

2024-04-26T00:16

2024-04-26T04:00

в мире

израиль

йемен

аденский залив

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля, сообщил в эфире йеменского телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Вооруженные силы Йемена 25 апреля атаковали израильское судно (MSC Darwin) в Аденском заливе, а также провели военную операцию против объектов сионистского противника в районе Умм ар-Рашраш на юге оккупированной Палестины с применением баллистических и крылатых ракет", - сказал Сариа. В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 202 дня военных действий в секторе Газа они совершили нападения на 102 израильских или связанных с этой страной судна, а порт в израильском Эйлате перестал функционировать из-за постоянных атак. Хуситы после начала военных действий Израиля в палестинском секторе Газа в октябре прошлого года заявили, что собираются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других судов, идущих в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в Газе.

https://ria.ru/20240425/esminets-1942168251.html

https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html

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аденский залив

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в мире, израиль, йемен, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году