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Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 26.04.2024
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00:16 26.04.2024 (обновлено: 04:00 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/al-masira-1942386452.html
Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе
Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 26.04.2024
Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе
Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:16
2024-04-26T04:00
в мире
израиль
йемен
аденский залив
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля, сообщил в эфире йеменского телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Вооруженные силы Йемена 25 апреля атаковали израильское судно (MSC Darwin) в Аденском заливе, а также провели военную операцию против объектов сионистского противника в районе Умм ар-Рашраш на юге оккупированной Палестины с применением баллистических и крылатых ракет", - сказал Сариа. В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 202 дня военных действий в секторе Газа они совершили нападения на 102 израильских или связанных с этой страной судна, а порт в израильском Эйлате перестал функционировать из-за постоянных атак. Хуситы после начала военных действий Израиля в палестинском секторе Газа в октябре прошлого года заявили, что собираются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других судов, идущих в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в Газе.
https://ria.ru/20240425/esminets-1942168251.html
https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html
израиль
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в мире, израиль, йемен, аденский залив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Йемен, Аденский залив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе

Хуситы атаковали в Аденском заливе израильское судно и обстреляли город Эйлат

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля, сообщил в эфире йеменского телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Вооруженные силы Йемена 25 апреля атаковали израильское судно (MSC Darwin) в Аденском заливе, а также провели военную операцию против объектов сионистского противника в районе Умм ар-Рашраш на юге оккупированной Палестины с применением баллистических и крылатых ракет", - сказал Сариа.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Хуситы заявили о нападении на американский эсминец
Вчера, 00:07
В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 202 дня военных действий в секторе Газа они совершили нападения на 102 израильских или связанных с этой страной судна, а порт в израильском Эйлате перестал функционировать из-за постоянных атак.
Хуситы после начала военных действий Израиля в палестинском секторе Газа в октябре прошлого года заявили, что собираются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других судов, идущих в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в Газе.
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам
19 ноября 2023, 20:25
 
В миреИзраильЙеменАденский заливАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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