https://ria.ru/20240426/aeroport-1942628293.html

В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс с Гуцул, объявили эвакуацию

В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс с Гуцул, объявили эвакуацию - РИА Новости, 26.04.2024

В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс с Гуцул, объявили эвакуацию

В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс из Стамбула с главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгений Гуцул, объявлена эвакуация, всех просят покинуть зал РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:07

2024-04-26T21:07

2024-04-26T21:14

кишинев

в мире

молдавия

евгения гуцул

таможенный союз

майя санду

гагаузия

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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. В аэропорту Кишинева, куда прибыл рейс из Стамбула с главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгений Гуцул, объявлена эвакуация, всех просят покинуть зал ожидания, передает корреспондент РИА Новости.Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В нынешний свой приезд глава автономии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.Муж главы Гагаузии Артем Гуцул сказал РИА Новости, что, предположительно, Евгению Гуцул отправили на тщательный досмотр, но у него нет связи с ней, и он не может утверждать с уверенностью это. Вскоре после этого в аэропорту была объявлена эвакуация, всех попросили покинуть зал ожидания. Сотрудники аэропорта не смогли объяснить корреспонденту РИА Новости причины.Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии в интервью РИА Новости не исключила, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942134727.html

https://ria.ru/20240424/gutsul-1941979292.html

кишинев

молдавия

гагаузия

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кишинев, в мире, молдавия, евгения гуцул, таможенный союз, майя санду, гагаузия