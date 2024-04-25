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В приамурском парке даурская журавлиха Белла начала опекать черных журавлей - РИА Новости, 25.04.2024
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09:36 25.04.2024 (обновлено: 11:13 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/zhuravl-1942198326.html
В приамурском парке даурская журавлиха Белла начала опекать черных журавлей
В приамурском парке даурская журавлиха Белла начала опекать черных журавлей - РИА Новости, 25.04.2024
В приамурском парке даурская журавлиха Белла начала опекать черных журавлей
Даурская журавлиха Белла в Муравьевском парке Приамурье начала опекать черных журавлей Гришу и Журу, сообщает Telegram-канал парка. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:36
2024-04-25T11:13
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Даурская журавлиха Белла в Муравьевском парке Приамурье начала опекать черных журавлей Гришу и Журу, сообщает Telegram-канал парка. &quot;Даурский журавль Белла с конца зимы живет с черными журавлями Гришей и Журой. За это время они настолько сдружились, что Белла воспринимает их как своих птенцов или младших членов семьи. Сегодня, когда мимо вольера проходил наш пес Дао, Белла стала демонстративно защищать Гришу и Журу и отгораживать их от собаки собой, закрывая расправленными крыльями&quot;, — написали в сообщении сотрудники парка.Белла появилась в парке летом 2022 года. Маленького журавля, запутавшегося в веревках, нашли возле села Константиновка и привезли в питомник. Птенцу помог освоиться местный журавль Снеговик, за которым Белла повторяла буквально каждое движение. Осенью 2023-го специалисты парка пытались подружить Беллу с черным журавлем Гришей, которого бросила его семья, его тоже приютили в "муравьевке". Сначала их вместе выпускали гулять в одном вольере. Белла поначалу вела себя назойливо, любопытно, щипала за лапы и перья Гришу, но тот проявил покорность и стерпел ее проверки. Как отмечают ученые, птицы сдружились даже быстрее, чем они предполагали. Жура — взрослая черная журавлиха, давняя обитательница Муравьевского парка. Вольер, в котором живут черные журавли Гриша и Жура, и даурский журавль Белла, находятся под видеонаблюдением. Интересные моменты во время совместных прогулок можно наблюдать онлайн или в записях на сайте парка.
https://ria.ru/20240424/iguana-1942106245.html
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константиновка, амурская область, общество
Хорошие новости, Константиновка, Амурская область, Общество
В приамурском парке даурская журавлиха Белла начала опекать черных журавлей

В Муравьевском парке даурская журавлиха начала опекать журавлей Гришу и Журу

© Минприроды РФ. Игорь ИщенкоДаурский журавль
Даурский журавль
© Минприроды РФ. Игорь Ищенко
Даурский журавль. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Даурская журавлиха Белла в Муравьевском парке Приамурье начала опекать черных журавлей Гришу и Журу, сообщает Telegram-канал парка.
«

"Даурский журавль Белла с конца зимы живет с черными журавлями Гришей и Журой. За это время они настолько сдружились, что Белла воспринимает их как своих птенцов или младших членов семьи. Сегодня, когда мимо вольера проходил наш пес Дао, Белла стала демонстративно защищать Гришу и Журу и отгораживать их от собаки собой, закрывая расправленными крыльями", — написали в сообщении сотрудники парка.

Белла появилась в парке летом 2022 года. Маленького журавля, запутавшегося в веревках, нашли возле села Константиновка и привезли в питомник. Птенцу помог освоиться местный журавль Снеговик, за которым Белла повторяла буквально каждое движение.
Осенью 2023-го специалисты парка пытались подружить Беллу с черным журавлем Гришей, которого бросила его семья, его тоже приютили в "муравьевке". Сначала их вместе выпускали гулять в одном вольере. Белла поначалу вела себя назойливо, любопытно, щипала за лапы и перья Гришу, но тот проявил покорность и стерпел ее проверки. Как отмечают ученые, птицы сдружились даже быстрее, чем они предполагали. Жура — взрослая черная журавлиха, давняя обитательница Муравьевского парка.
Вольер, в котором живут черные журавли Гриша и Жура, и даурский журавль Белла, находятся под видеонаблюдением. Интересные моменты во время совместных прогулок можно наблюдать онлайн или в записях на сайте парка.
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