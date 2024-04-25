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Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди
Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди - РИА Новости, 25.04.2024
Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди
Под завалами многоэтажного дома, обстрелянного ВСУ в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области, могут находиться люди, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T22:12
2024-04-25T22:12
2024-04-25T22:26
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САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Под завалами многоэтажного дома, обстрелянного ВСУ в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области, могут находиться люди, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Пензенцы продолжают работу в Токмаке, который сегодня днем обстреляли ВСУ. Вместе со спасателями из Запорожской области сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Всего на месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование. Работы не прекратят даже ночью, дорога каждая минута", - написал Мельниченко.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке, предварительно, пострадали не менее трех человек. Мельниченко отмечал, что есть не только раненые, но и погибшие. По его словам, спасатели разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. "Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам", - добавил он.
https://ria.ru/20240425/vsu-1942296147.html
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токмак, запорожская область, пензенская область, олег мельниченко, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Пензенская область, Олег Мельниченко, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди
Мельниченко: под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди