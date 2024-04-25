https://ria.ru/20240425/zavaly-1942375047.html

Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди

Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди - РИА Новости, 25.04.2024

Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди

Под завалами многоэтажного дома, обстрелянного ВСУ в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области, могут находиться люди, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T22:12

2024-04-25T22:12

2024-04-25T22:26

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

пензенская область

олег мельниченко

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Под завалами многоэтажного дома, обстрелянного ВСУ в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области, могут находиться люди, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Пензенцы продолжают работу в Токмаке, который сегодня днем обстреляли ВСУ. Вместе со спасателями из Запорожской области сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Всего на месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование. Работы не прекратят даже ночью, дорога каждая минута", - написал Мельниченко.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке, предварительно, пострадали не менее трех человек. Мельниченко отмечал, что есть не только раненые, но и погибшие. По его словам, спасатели разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. "Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам", - добавил он.

https://ria.ru/20240425/vsu-1942296147.html

токмак

запорожская область

пензенская область

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токмак, запорожская область, пензенская область, олег мельниченко, евгений балицкий, вооруженные силы украины