https://ria.ru/20240425/verdikt-1942370368.html

В Москве вынесли обвинительный вердикт по делу члена коптевской ОПГ

В Москве вынесли обвинительный вердикт по делу члена коптевской ОПГ - РИА Новости, 25.04.2024

В Москве вынесли обвинительный вердикт по делу члена коптевской ОПГ

Присяжные утвердили в Москве обвинительный вердикт по делу в отношении участника коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараева за убийства... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:35

2024-04-25T21:35

2024-04-25T22:39

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Присяжные утвердили в Москве обвинительный вердикт по делу в отношении участника коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараева за убийства конкурентов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В августе 2023 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников коптевской ОПГ 52-летнего Сергея Замараева и 50-летнего Владимира Бажанова. "На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Северного административного округа Москвы коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя столицы Сергея Замараева... Присяжные признали, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении. По версии следствия, член коптевской ОПГ Замараев с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) 13 февраля 1996 года по приказу руководителей преступных групп убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев наблюдал за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его. В январе 1998 года Замараев с Бажановым и другими членами "коптевских" из-за раздела сфер влияния убили "авторитета" – участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом были ранены четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одной из них выжить не удалось. Замараев обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (УК РСФСР), а также в убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом, организованной группой, сопряженном с бандитизмом. Бажанову инкриминируется участие в банде и совершенных ею нападениях, а также в незаконном обороте боеприпасов и огнестрельного оружия. В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея, он был объявлен в международный розыск как один из лидеров коптевской группировки, организовавшей в 1998 году убийство Степанова, писал "Коммерсант".

https://ria.ru/20240419/migranty-1941130366.html

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происшествия, москва, рсфср, вячеслав степанов