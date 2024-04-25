Рейтинг@Mail.ru
В Москве вынесли обвинительный вердикт по делу члена коптевской ОПГ - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 25.04.2024 (обновлено: 22:39 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/verdikt-1942370368.html
В Москве вынесли обвинительный вердикт по делу члена коптевской ОПГ
В Москве вынесли обвинительный вердикт по делу члена коптевской ОПГ - РИА Новости, 25.04.2024
В Москве вынесли обвинительный вердикт по делу члена коптевской ОПГ
Присяжные утвердили в Москве обвинительный вердикт по делу в отношении участника коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараева за убийства... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:35
2024-04-25T22:39
происшествия
москва
рсфср
вячеслав степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Присяжные утвердили в Москве обвинительный вердикт по делу в отношении участника коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараева за убийства конкурентов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В августе 2023 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников коптевской ОПГ 52-летнего Сергея Замараева и 50-летнего Владимира Бажанова. "На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Северного административного округа Москвы коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя столицы Сергея Замараева... Присяжные признали, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении. По версии следствия, член коптевской ОПГ Замараев с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) 13 февраля 1996 года по приказу руководителей преступных групп убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев наблюдал за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его. В январе 1998 года Замараев с Бажановым и другими членами "коптевских" из-за раздела сфер влияния убили "авторитета" – участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом были ранены четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одной из них выжить не удалось. Замараев обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (УК РСФСР), а также в убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом, организованной группой, сопряженном с бандитизмом. Бажанову инкриминируется участие в банде и совершенных ею нападениях, а также в незаконном обороте боеприпасов и огнестрельного оружия. В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея, он был объявлен в международный розыск как один из лидеров коптевской группировки, организовавшей в 1998 году убийство Степанова, писал "Коммерсант".
https://ria.ru/20240419/migranty-1941130366.html
https://ria.ru/20240404/pokhititeli-1937867786.html
москва
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, рсфср, вячеслав степанов
Происшествия, Москва, РСФСР, Вячеслав Степанов
В Москве вынесли обвинительный вердикт по делу члена коптевской ОПГ

Члену коптевской ОПГ Замараеву вынесли обвинительный вердикт за убийства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Присяжные утвердили в Москве обвинительный вердикт по делу в отношении участника коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараева за убийства конкурентов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В августе 2023 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников коптевской ОПГ 52-летнего Сергея Замараева и 50-летнего Владимира Бажанова.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников
19 апреля, 18:54
«
"На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Северного административного округа Москвы коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя столицы Сергея Замараева... Присяжные признали, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, член коптевской ОПГ Замараев с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалевым (они уже осуждены) 13 февраля 1996 года по приказу руководителей преступных групп убили "авторитетного" предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев наблюдал за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили его. В январе 1998 года Замараев с Бажановым и другими членами "коптевских" из-за раздела сфер влияния убили "авторитета" – участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар "Долина" на улице Зои и Александра Космодемьянских. Когда тот вышел из заведения, подельник открыл огонь из автомата. При этом были ранены четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одной из них выжить не удалось.
Замараев обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (УК РСФСР), а также в убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом, организованной группой, сопряженном с бандитизмом. Бажанову инкриминируется участие в банде и совершенных ею нападениях, а также в незаконном обороте боеприпасов и огнестрельного оружия.
В 2021 году Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Сергея, он был объявлен в международный розыск как один из лидеров коптевской группировки, организовавшей в 1998 году убийство Степанова, писал "Коммерсант".
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Петербурге задержали членов банды, похищавшей бизнесменов
4 апреля, 17:27
 
ПроисшествияМоскваРСФСРВячеслав Степанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала